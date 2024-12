Hoy, los máximos representantes del directorio de TVN asistieron a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja para abordar el Crédito con Aval del Estado solicitado por la entidad para asegurar sus funciones en 2025, debido a una deuda de $13.797 mil millones que arrastra el canal estatal. A pesar de la solicitud de explicaciones sobre este crédito, los representantes no lo abordaron en su presentación. Con todo, el presidente del directorio, Francisco Vidal, calificó la deuda como un "misil a la estabilidad financiera" y la directora ejecutiva, Susana García, mencionó que el aval fue una solución coyuntural. Los parlamentarios no ven con buenos ojos el proyecto de modificación del financiamiento y gobierno corporativo del canal, alegando incertidumbre sobre su rentabilidad. Mientras unos apuntan a retirar la urgencia al proyecto, otros piden presentar una Ley Corta para abordar la situación de TVN de manera más efectiva.

Tal y como lo habían solicitado los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, esta jornada asistieron los máximos representantes del directorio de TVN para responder las dudas sobre el Crédito con Aval del Estado solicitado por la entidad para poder asegurar sus funciones el 2025.

Y es que, según el estado financiero de septiembre, son $13.797 mil millones que adeuda TVN, razón por la cual se solicitó este crédito de $24 mil millones.

A pesar de la solicitud expresa de los parlamentarios en una explicación de este crédito, los representantes de TVN no abordaron este préstamo en su presentación.

“Un misil a la estabilidad financiera” de TVN

Sin embargo, al ser cuestionados al término de la sesión, el presidente del directorio del canal estatal, Francisco Vidal, señaló que “el peso del servicio de la deuda es un misil a la estabilidad financiera” del canal. Con todo, destacó que “estamos recuperando audiencia”.

En tanto, la directora ejecutiva de TVN, Susana García, sí comentó que “el aval del Estado fue una muy buena solución coyuntural, fue ponerle plata a algo que no se iba a poder pagar. Entonces fue muy bueno para el momento”.

El proyecto que modifica el financiamiento y gobierno corporativo del canal, tal como está, no es del agrado de los parlamentarios, en gran parte por la incertidumbre de otorgar financiamiento a un proyecto que no generaría ganancias.

Incluso señalaron que, de ser despachado a la Sala, sería rechazado.

Piden quitar urgencia al proyecto

En este contexto, el diputado independiente, Sebastián Videla, pidió al Ejecutivo quitar la urgencia a la iniciativa “para tener la certeza de en qué se van a gastar estos $12 mil millones y, por supuesto, ver un proyecto que cumpla con las condiciones o realidad que necesita TVN”.

Por su lado, el diputado del partido liberal, Alejandro Bernales, señaló que no es necesario quitar la urgencia al proyecto, sino retirarlo completamente y presentar una Ley Corta.

“Hay una obsesión con el proyecto, de avanzar tal y como está, de no escuchar lo que está pasando y hemos advertido también en la Comisión. Por lo tanto, no pido que se quite urgencia al proyecto, sino que se presente otro, una Ley corta para TVN, que podamos solucionar este tema rápidamente, si es que hay alguna intención del Ejecutivo por solucionar la parte financiera”, sostuvo Bernales.

Ahora, quedó pendiente para una próxima sesión la votación en particular de este proyecto que modifica la ley que crea la empresa Televisión Nacional de Chile. Que como ya adelantaban algunos diputados hoy, no tiene muy buen futuro.