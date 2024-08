Las acciones que emprendió la Enami para mejorar sus números -incluida la paralización de la Fundición Paipote- estarían dando frutos para la compañía.

En su informe consolidado al 30 de junio, la estatal reportó pérdidas operacionales por US$20,2 millones, a comparación de los -US$71,3 millones al mismo período del año anterior.

“Lo anterior también se observa de manera clara en el EBITDA de la compañía, el que pasa de -US$55,8 millones a junio 2023 a un EBITDA de -US$12,5 millones al primer semestre del 2024, vale decir que se observa una mejora en el indicador de US$43,2 millones entre un año y otro”, citaron en un comunicado.

Enami reporta nueva caída de sus pérdidas

Según recordó la Enami, una de las acciones adoptadas para mejorar las finanzas fue la paralización temporal de la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote) en febrero, “por lo que las cifras que se reportan reflejan en parte los impactos de dicha medida, lo que además se evidencia en la mejor capacidad de generación de caja”.

Lo anterior fue recalcado por el vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz, que comentó esperar “para el próximo semestre, podamos tener mejores resultados y accesos al sistema financiero, acciones que permitan a nuestra empresa seguir cumpliendo con su rol de fomento a la pequeña y mediana minería”.

En paralelo, la empresa está avanzando en la búsqueda de socios y/o financistas para el proyecto de Salares Altoandinos, que comprende al Salar Aguilar, La Isla y Grande.

De las postulaciones, se aceptaron a seis compañías internacionales: BYD Chile SpA (China); CNGR Advanced Material Co. Ltd (China); LG Energy Solution, LTD. (Corea del Sur); Eramet Chile S.A. (Francia); POSCO Holdings Inc. (Corea del Sur); y RIO TINTO Mining and Exploration Limited – Agencia en Chile (Australia).

Estas firmas pasarán a la etapa de negociación con Enami. Se espera que el nuevo socio para la alianza público-privada esté definido para marzo del 2025.