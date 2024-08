Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Seis empresas internacionales han sido aceptadas por Enami para continuar en el proceso de selección de un socio para el desarrollo del proyecto de litio Salares Altoandinos. Entre las compañías están BYD Chile SpA, CNGR Advanced Material Co. Ltd, LG Energy Solution, LTD., Eramet Chile S.A., POSCO Holdings Inc. y RIO TINTO Mining and Exploration Limited. Estas empresas cumplen con los requisitos de admisibilidad y entrarán en la etapa de negociación con la estatal para el proyecto que abarca al Salar Aguilar, La Isla y Grande. El objetivo es encontrar socios con experiencia y financiamiento para participar en el desarrollo y operación del proyecto, con la meta de completar la alianza en marzo de 2025. Además, se está llevando a cabo una consulta indígena asociada al Contrato Especial de Operación solicitado al Ministerio de Minería.