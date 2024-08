El gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, se refirió esta mañana a la situación de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), tras una reunión sostenida por autoridades políticas de la zona.

Todo esto ocurre tras el anuncio de la compañía hace unos días, donde nuevamente avisaban el término de la producción siderúrgica.

En este sentido, la máxima autoridad regional señaló que el Grupo CAP “cometió un error”. Esto, porque en esta ocasión, el grupo manejó con hermetismo la situación y no se han comunicado con autoridades.

“Creo que así no se hacen las cosas desde el punto de vista del éxito, más aún cuando la empresa dice que va a permanecer acá y señala que que tiene activos importantes que todos conocemos, y no se ha tomado contacto con nadie, creo que así no se hacen las cosas“, puntualizó el gobernador.

De acuerdo a lo explicado por Díaz, afirmó creer que esta es una “decisión irreversible” y que además es una muy mala noticia, ya que son alrededor de 20 mil empleos los que se pierden.

Llamado al Gobierno

De igual manera, Rodrigo Díaz realizó un tibio llamado al Gobierno, con el foco en la generación de nuevos empleos y oportunidades para las miles de personas que quedarán cesantes.

“Lo que se requiere es un plan de inversión del Gobierno, un plan de inversión que active el trabajo”, comenzó diciendo Díaz.

Además, agregó que “esta no es una solución que pueda dar el Ministerio de Trabajo, esto tiene que hacerlo el Ministerio Economía, habrá que tener un plan especial de inversión en obra pública en carretera, se puede aprovechar de hacer soterramiento de cables de alta tensión. Aquí hay que echar a volar la imaginación, pero hay que actuar rápido“.

Finalmente, el 15 de septiembre apagará el alto horno de la siderúrgica y en octubre la planta de coque, mientras que a los contratistas Huachipato informó que verá caso a caso la situación.