El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante la justicia a la empresa "Ingeniería y Servicios Felipe Guzmán SpA" por una serie de incumplimientos en la entrega de casas prefabricadas en la región de Ñuble. Clientes han pagado sumas superiores a $10 millones y han experimentado retrasos en las entregas, materiales distintos a los comprometidos y entregas incompletas. El Sernac solicitó multas por 300 UTM (más de $19 millones) por cada infracción, debido a la falta de información veraz, retrasos y actuar negligente. La firma ha recibido múltiples reclamos desde el año 2022 y el director del Sernac en Ñuble, Félix Mercado, expresó que la empresa no ha proporcionado respuestas satisfactorias a los consumidores. Se alienta a los consumidores afectados a presentarse en la denuncia y tomar acciones civiles para obtener indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante la justicia a una empresa que ofrece casas prefabricadas, con operaciones principalmente en la región de Ñuble.

De acuerdo al relato de los clientes, que han llegado a pagar sumas superiores a los $10 millones, la empresa “Ingeniería y Servicios Felipe Guzmán SpA” incurrió en una serie de incumplimientos, como retrasos en la entrega de las viviendas, entregas incompletas o con materiales distintos a los comprometidos.

En el marco de este caso, el ente fiscalizador solicitó a la justicia multas por 300 UTM (más de $19 millones) por cada una de las infracciones cometidas a las Ley del Consumidor.

Denuncia contra empresa de casas prefabricadas

No construir las casas prefabricadas en los plazos pactados, no respetar las ampliaciones en las fechas confirmadas, no responder ante desperfectos de los inmuebles, fueron algunos de los argumentos entregados a la justicia por parte del Sernac contra la empresa “Ingeniería y Servicios Felipe Guzmán SpA”.

Algunos de los reclamos de los clientes afectados narran lo siguiente:

-“Realicé la firma del contrato para la construcción de una casa estilo mediterránea por lo cual pagué en efectivo 10.486.620 de pesos. A la fecha no ha existido avance alguno de la propiedad, no existiendo tampoco personal que asista a realizar algún tipo de trabajo en terreno”. -“Compré una casa de 100 mt2, quedando firmado un contrato, donde se cancela en efectivo $10 millones para el inicio de la obra, pero hasta la fecha no han cumplido el contrato. Nunca respondieron las llamadas, es una estafa”. -“Reservamos la casa prefabricada por 200.000 pesos, un mes después pagamos la totalidad de la casa $7.994.400 y luego $300.000 por el traslado. El día de la entrega sólo llegaron las paredes. Hasta hoy no hay respuesta, no contestan los teléfonos, ni tampoco correos”.

Decenas de reclamos desde 2022

El Sernac tiene en su poder más de una decena de reclamos contra la empresa en la región de Ñuble.

“Incluso muchos denuncian que, pese a pagar, las casas nunca le fueron entregadas y aunque reclamaron en reiteradas ocasiones, tampoco les devolvieron el dinero pagado”, agregó.

Según la investigación, la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales sin presentar soluciones satisfactorias y oportunas se remontan al año 2022.

La firma, dijo el Sernac, ha incurrido en una serie de incumplimientos “que han afectado gravemente a los consumidores, entre ellos, retardos en la entrega de casas, entregas incompletas o con materiales distintos a los comprometidos”.

Por ello, el Servicio presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de la comuna de Coihueco por infracciones al derecho a la información veraz y oportuna, respecto a no cumplir con los términos y condiciones contratadas; y por la entrega de un servicio bajo un actuar negligente.

El director del Sernac en Ñuble, Félix Mercado, comentó que “hemos tomado la decisión de tomar acciones legales luego de analizar los reclamos y el comportamiento de esta empresa, llegando a la convicción que la conducta irregular y repetitiva podría implicar diversas infracciones a Ley del Consumidor”.

Mercado sostuvo que “Ingeniería y Servicios Felipe Guzmán SpA” no ha proporcionado información precisa sobre los plazos, el estado de las obras, las causas de los retrasos, ni ha dado respuestas satisfactorias a las consultas de los consumidores.

Por todo, el Servicio solicitó a la justicia multas por 300 UTM (alrededor de $19 millones 500 mil) por cada una de las infracciones cometidas a las Ley del Consumidor por parte de la mencionada firma.

“Las personas consumidoras afectadas tienen derecho a hacerse parte en la denuncia y su derecho a interponer personalmente las acciones civiles que correspondan en contra de la empresa, para obtener las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados”, finalizó el Sernac.