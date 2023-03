La próxima semana, un equipo jurídico de Tesla analizará incentivos fiscales con el Gobierno de Nuevo León, México, donde instalará su nueva megafábrica de vehículos eléctricos.

Así fue como lo reveló este jueves a EFE el gobernador del estado mexicano al norte del país, Samuel García.

En entrevista, el mandatario estatal insistió en que la construcción de las instalaciones de la armadora de autos eléctricos podría concluirse en menos de nueve meses, con una inversión inicial de al menos 5.000 millones de dólares.

“Apenas vamos a iniciar con una negociación y lo que les puedo decir es que la semana que entra ya llega su equipo jurídico”, adelantó.

El miércoles en el marco del Investor Day 2023, celebrado en Austin, Texas, el propio CEO de Tesla, Elon Musk confirmó la inversión de la firma en México y señaló como sede el estado de Nuevo León, al norte del país.

García comentó que los incentivos que se otorgarán están dentro de la Ley de Fomento Económico y todo se transparentará.

También destacó que la inversión llegó al estado por la comunidad neolonesa y su ecosistema y no por dádivas o regalos, luego de una disputa entre gobiernos locales por ser receptores de esta inversión.

“Llegaron por eso, no llegaron porque les regaláramos cosas”, sostuvo, luego de una disputa entre al menos cuatro gobernadores locales por atraer esta inversión a sus entidades.

El gobernador García aseguró que se otorgará a la firma únicamente lo que está en la Ley.

“Ahí vienen los porcentajes, los montos, qué se puede, qué no se puede”, señaló.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023