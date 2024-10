Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Ministerio de Hacienda informó que esta semana en París se presentó el informe "Ownership and Governance of State Own Enterprises" de la OCDE, el cual evaluó la propiedad y gobernanza de empresas estatales en 59 jurisdicciones. Chile destacó al cumplir con nueve de las diez dimensiones del reporte, incluyendo la divulgación de información y acceso público a los reportes. La OCDE elogió el sitio web de Empresas Estatales del Ministerio de Hacienda por recopilar información sistematizada, cumpliendo con siete dimensiones de divulgación y tres de disponibilidad de información. El informe resaltó la transparencia y difusión de prácticas en el sector de empresas públicas, siendo Chile uno de los países que mejor cumplió según la OCDE, junto a otros 11 territorios como Dinamarca, Brasil y Francia.