Durante este miércoles, se dio inicio al Encuentro Nacional del Agro (Enagro 2024), instancia realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), y que contó con la presencia del presidente Gabriel Boric.

En su discurso, precedido por el presidente de la SNA, Antonio Walker,, el mandatario rescató la importancia del sector agricultor para la economía nacional, en especial sobre las exportaciones a diversos mercados internacionales.

“Chile es un país agrícola desde los comienzos de su historia y le debemos muchísimo al campo, a nuestra tierra, a los campesinos y campesinas (…) nuestras acciones como Gobierno y como Estado, han estado orientadas a potenciar la industria silvoagropecuaria, en particular a fortalecer una agenda agroexportadora que sea sustentable y que favorezca a los productores de Chile”, mencionó Boric.

Con ello, en su discurso ahondó en algunos hitos que se han marcado respecto a las exportaciones agrícolas, además de recalcar los esfuerzos en materia de permisología por parte del Gobierno, y también apuntó a las proyecciones en materia económica, aseverando que “vamos a crecer al 2,7%”.

Discurso de Boric en Enagro 2024

El presidente Gabriel Boric destacó en su discurso que Chile posee más de 30 acuerdos comerciales con 65 países. “Eso ha sido una política de Estado que ha dado frutos. Nuestra agenda de competitividad agroexportadora sustentable sigue avanzando a paso firme para abrir nuevos mercados, crear más y mejores oportunidades para los productos chilenos en el exterior”.

Uno de los hitos mencionados fue el “Systems Approach” con Estados Unidos, que tras 24 años de negociaciones beneficiará los envíos de uva chilena, permitiendo que la fruta enviada no pase por un proceso de fumigación.

También está el visto bueno de China para el ingreso de toda la canasta de frutas frescas exportadas por Chile.

“Este 2024 firmamos el protocolo para exportar almendras sin cáscaras a China. Nuestras afamadas cerezas, que son tan apreciadas en dicho país, van a marcar un nuevo récord en esta temporada: vamos a aumentar en un 59% su exportación, y China acaba de reabrir su mercado a la exportación avícola de Chile”, fue otro de los aspectos recalcados por el Presidente.

Pronósticos “agoreros” y la mejora de S&P

En la inauguración de Enagro 2024, Boric se refirió nuevamente a las proyecciones económicas del país, reiterando que “podemos superar los pronósticos agoreros”, además valorando la decisión de S&P de mejorar la perspectiva crediticia del país.

“Permítanme recordar algo: el año pasado se decía que este año, Chile iba a crecer con suerte, con suerte, al 1,5%, por ahí. (Ahora) Vamos a crecer al 2,7%. Podríamos más, evidentemente nos gustaría más, pero vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por parte de destacados economistas y los diarios afines”, comentó el mandatario.

Con ello agregó: “Se equivocaron. Por supuesto no reconocen que se equivocaron. No importa, no se trata de eso, pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros”.

Luego, Boric reconoció la noticia sobre el cambio de perspectiva país “Negativa” a “Estable” por parte de S&P, recalcando a su vez la labor del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Yo no les digo que aplaudan al Gobierno en esto. Podemos tener muchas diferencias, pero sí que en los hechos, se reconozca que tengamos más confianza en el futuro. Yo me rebelo, por ejemplo, contra el pronóstico de que Chile, en la próxima década, va a crecer solamente un 2%. Estoy seguro que podemos más”, concluyó el presidente Gabriel Boric.