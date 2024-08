El mínimo crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio (0,1%), llevó a que los economistas lo calificaran de “malo y decepcionante”.

La cifra es considerablemente menor a los avances interanuales en abril (3,5%), mayo (1,1%) y también a las proyecciones de los analistas (0,5% al 2,1%). En tanto la serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto del mes precedente y creció 2,1% en doce meses.

El último Imacec mostró un crecimiento de la actividad minera y en menor medida del comercio. Sin embargo, el resultado fue compensado con la caída del 1,8% anual de los servicios.

Reacciones Imacec de junio

Según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este crecimiento marginal de la actividad se produjo “tomando en consideración que en junio, se dieron dos circunstancias: la suspensión de clases a una parte importante del país y el adelanto de las vacaciones de invierno. Así que probablemente podemos esperar un Imacec de julio más positivo”.

El director de Risk Modeling & Economic Advisory en Deloitte, Patricio Jaramillo, dijo que “el Imacec de junio no es una buena noticia”, principalmente por la caída en el PIB no minero. Asimismo, el analista dijo que “habla de la necesidad de continuar con los ajustes de tasa de política monetaria”.

Política monetaria

También en esta línea, la académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, cuestionó la señal que dio ayer el instituto emisor al mantener la tasa en 5,75%.

“Es muy importante caracterizar que la Política Monetaria debería estar en sintonía con un proceso de reactivación, y haber generado una reducción de al menos 0,25 puntos, y haber dado una señal al mercado de compromiso del Banco Central no solo con el control de la inflación, sino también con la reactivación económica”, dijo Marcela.

Recordemos que el Banco Central decidió, en su última Reunión de Política Monetaria, mantener la tasa de interés, luego que diversos analistas o el mismo Grupo de Política Monetaria advirtieran de posibles presiones inflacionarias por el descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Si bien la caída en el PIB no minero fue compensado por el comercio, aún así el director de Clapes UC y ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, dijo que el dato es “un nuevo llamado de atención”, puntualizando la necesidad de crecer sobre el 2%.

“Está por debajo de la expectativa más pesimista que existía en el mercado. Yo nunca he sido partidario de sobre reaccionar por un dato puntual, pero si decir que me parece que es un nuevo llamado de atención (…) no alcanzamos a crecer un 2%”, sentenció el ex ministro.