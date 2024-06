El ministro de Energía, Diego Pardow, remarcó -en línea con lo explicado por su par de Hacienda, Mario Marcel- que por ahora no existe la posibilidad de ampliar el subsidio eléctrico.

“En términos estructurales, y lo dice el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), espacio de gasto no hay”, comentó en diálogo con la radio Duna.

Para extender el beneficio a más población (solo podrán acceder quienes figuren en el 40% más vulnerable), Pardow sostuvo que es importante ver “cuánto somos capaces de recaudar, primero”.

“Obviamente que nosotros como Gobierno entendemos que la carga fiscal tiene que aumentar. (…) Una de las primeras ideas que hemos tenido (…) es una sobretasa transitoria al impuesto al carbón”, comentó.

En la misma línea, ayer el ministro Marcel señaló que “solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales”.

“Si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las Salas Cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera en los hospitales, difícilmente habrá para el subsidio eléctrico”, complementó.

En este sentido, deslizó el papel del Pacto Fiscal en la obtención de nuevos recursos para políticas públicas, aspecto que ha sido nombrado anteriormente respecto al proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde esperan destinar esos recursos para seguridad pública, salud, entre otros.