La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió alertas a los usuarios sobre entidades que ofrecen créditos, préstamos e inversiones a través de sitios web no regulados, advirtiendo posibles estafas. Las entidades mencionadas solicitan pagos anticipados a cambio de créditos que luego no son entregados, incluyendo sitios como Alianza-CoopChile, Créditos Fintesa, y Administradora de Fondos Unidad S.A. Asimismo, se alertó sobre aplicaciones como Llama Cash y Presta Bien, disponibles en Google Play, sin regulación. En el ámbito de la inversión, se mencionaron Royal Camel y Renta Chile como entidades no autorizadas. La CMF recomendó a las personas investigar antes de invertir y consultarlo en su sitio web para confirmar registros. Además, se destacó la sección de Alertas Ciudadanas para verificar la regulación de las empresas financieras.