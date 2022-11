Se trata de un casco de realidad virtual que mata al jugador en la vida real si este llega a morir en el juego. Un dispositivo que trasciende los límites de los videojuegos, con mortales consecuencias.

El responsable fue Palmer Luckey, creador de los lentes de realidad virtual -Oculus VR y Oculus Rift-, quien llegó demasiado lejos con este método. El empresario de 30 años presentó el prototipo a través de Twitter y confesó que ni el mismo se atreve a probarlo.

“Esto podría ser un juego, pero no es algo que juegues”, dijo en la red social. El objeto en cuestión se llama “NerveGear” y fue creado en conmemoración a la serie de animación japonesa Sword Art Online.

Y es que en la ficción, exactamente el día 6 de noviembre de 2022, los personajes quedan atrapados dentro de un juego de realidad virtual. Allí deben superar 100 niveles para sobrevivir, puesto que si mueren en el juego, también en la realidad.

Fue esta la inspiración de Luckey, para crear un dispositivo que “recrea a la perfección la realidad utilizando una interfaz neuronal directa que también es capaz de matar al usuario“, dice el artículo que publicó en su página web.

"This might be a game, but it is not something you play."

To commemorate the Sword Art Online Incident of November 6th 2022, I made the OQPNVG, the first virtual reality device capable of killing the user – if you die in the game, you die in real life.https://t.co/F3nkP5EU61

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) November 6, 2022