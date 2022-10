Nuevamente noticias relacionadas a la guerra entre Rusia y Ucrania se cruzan con el mundo de los videojuegos. Y esta vez, desde la tragedia misma. Según medios locales, uno de los desarrolladores del juego “Metro Exodus” falleció días atrás en el frente ucraniano.

Tras la invasión del país por parte de Rusia, muchos civiles ucranianos fueron en listados en el ejército. Tal como fue el caso del animador Andrii Korzinkin, exintegrante del equipo de creadores del videojuego Metro Exodus.

Según los primeros reportes, el desarrollador habría fallecido a causa de las heridas sufridas en una de las misiones en defensa de Ucrania.

La noticia fue revelada por su colega Leonid Stepanov, quien trabaja en Remedy Entertainment y que anteriormente trabajó con él en 4A Games.

Según sus palabras, Korzinkin fue “un animador con talento, una persona increíble, un héroe de verdad… Descansa en paz, amigo. Te echaremos de menos”, escribió en su despedida.

De acuerdo a relatos de amigos, luego que todo el conflicto acabara, Andrii Korzinkin tenía pensado crear un estudio propio siguiendo los pasos de su ídolo, Cory Barlog, director del último God of War.

También indicaron que Andrii “era un animador al principio de su viaje profesional. Por eso, además de sus habilidades como animador, Andrii adquirió otros conocimientos en desarrollo, diseño y programación, con el fin de crear un día el proyecto de sus sueños. Por desgracia, esto ya no será posible”, lamentaron.

