La semana pasada, las redes sociales viralizaron una partida del videojuego Halo Infinite en Twitch. Pero su popularidad no creció por el talento de los jugadores o por alguna gracias llamativa, sino que fue por los comentarios que recibió la streamer Grenade Queen, a quien le dijeron que el juego no era para ella por ser mujer.

La joven, indignada por el episodio que vivió, compartió parte del video en Twitter, asegurando que “ninguna mujer debería tener que lidiar con esto si se está teniendo una partida difícil con gente decente”. En el mismo video, asegura que es sólo una pequeña parte de toda su transmisión.

No woman should have to deal with this if they’re having 1 rough game against decent people.. this was only part of it (sound on) pic.twitter.com/A56x1Vs5eS

Los compañeros de equipo de la streamer comenzaron quejándose de que la chica no era buena en el juego, pero después enfatizaron que Halo no es para mujeres y que necesita jugar otro porque no pertenece allí, desmereciendo su habilidad por el hecho de ser mujer.

“Sólo vete, anda a jugar Fortnite o cualquier otra maldita cosa”, se le escucha decir a uno de los sujetos, para que otro chico le dé la razón. “Sí, deberías jugar Valorant o algo así”, agregó.

Halo Infinite pertenece a la saga de videojuegos Halo. Trata de un juego de disparos que se juega en primera persona. Este juego tiene la posibilidad de disfrutarse en multijugador, creando equipos. Este juego es exclusivo de Xbox One, Microsoft Windows y Xbox Series X/S.

Seamus Blackley, el creador de la consola original de Xbox, se refirió al hecho en redes sociales. Ahí, el hombre repudió el hecho y aseguró que ese tipo de acciones jamás fueron consideradas para la creación de Xbox Live, que permite jugar en línea.

“Este no era el futuro de Xbox LIVE que imaginamos. Como comunidad y con la ayuda de Microsoft, esto debe destacarse y detenerse”, escribió en Twitter. “Se necesitará el trabajo en equipo de jugadores, desarrolladores y fabricantes de consolas para cambiar esto. El momento es ahora”, añadió.

This wasn’t the future for @xbox live we envisioned. As a community and with the help of @Microsoft this needs to be highlighted and stopped. It will take teamwork between players, devs, and console manufacturers to change this and it’s time. It’s past time. https://t.co/hVPHDvESVP

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) December 20, 2021