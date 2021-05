Entre el lunes 31 de mayo y el miércoles 2 de junio se desarrollará el Cyber Day 2021, fecha muy esperada por los comprados gracias a que se puede acceder a precios rebajados en cientos de tiendas online nivel nacional.

Como todas las transacciones se realizan por internet, pueden ocurrir varios problemas relacionados con la seguridad con los que deberías tener cuidado.

Hay algunas cosas básicas que puedes hacer para evitar caer en estafas al momento de vitrinear por internet, como revisar que la url del sitio que estas visitando sea el oficial de la marca antes de adquirir un producto.

Aquí te entregamos algunos consejos que puedes seguir para asegurarte de no perder tu dinero en este Cyber Day 2021.

1- Usa una billetera digital para proteger tus tarjetas

Durante la pandemia, ha existido un aumento en el uso de billeteras digitales, como Onepay de Transbank, porque permiten pagar sin tener que entrar en contacto con otras personas cuando vas a un local. Pero aparte de eso, también te dan una enorme ventaja cuando vas a comprar online, y es que evita que tengas que llenar los datos de tus tarjetas cada vez que hagas una compra por internet.

Onepay que opera a través de Webpay, te ayuda a protegerte en caso de que quieras comprar en un sitio web que no conocías o si no tienes claro el nivel de seguridad que pueda tener una tienda, pues lamentablemente no todas pueden pagar una defensa informática súper costosa.

Otro punto a favor es que no tendrás que buscar tus tarjetas cada vez que quieras ocuparlas, así que es más cómodo.

Onepay, la billetera digital de Transbank, es una aplicación que puedes descargar directamente en tu celular, y donde puedes vincular tus tarjetas de débito, crédito y prepago, como Mach y Tenpo. Al momento de hacer una compra, debes abrir la aplicación y con tu pin secreto podrás pagar en los locales adheridos a nivel nacional.

2- Mira la url: debe decir “https”

Para evitar ser víctima de fraudes, además de mirar la dirección url del sitio web, para asegurarte que efectivamente estás comprando en la tienda oficial, te aconsejamos revisar si la url comienza con el término “https” en lugar del tradicional “http”.

Esa “s” hace una gran diferencia, pues indica que el sitio web es seguro para la transferencia de datos.

Junto al “https”, deberías ver un candado o una barra verde, otro indicador de que la página tiene la seguridad adecuada para realizar una compra.

Por el contrario, si junto a la url aparece un signo de exclamación, significa que el navegador te está avisando que el sitio web no es seguro.

3- Ten cuidado con los avisos falsos en redes sociales

En fechas como Cyber Day, los estafadores se aprovechan del auge por las compras para poner avisos publicitarios falsos en redes sociales, los cuales muchas veces pueden verse similar a los reales y hacer caer a la gente. En el caso de plataformas masivas, y en especial Facebook e Instagram, es más difícil identificar este tipo de engaños. Así que, cuando hagas clic en uno de estos avisos, recuerda siempre revisarla url y verificar que se trate de la tienda oficial.

4- Phishing: cuando te llega un correo de una tienda donde no compraste

Una de las técnicas de ciberataques más utilizadas en fechas como el Cyberday es el Phishing, que consiste en correos que envían los delincuentes con un diseño muy similar o idéntico al de una tienda, pero con información falsa, como por ejemplo una confirmación de compra que nunca realizaste.

Muchos usuarios caen en esta estafa y abren los correos porque piensan que podrían haber adquirido algo por accidente o que no recuerdan, cuando en realidad se trata de una engaño.

El mayor peligro en estos correos son los enlaces: nunca debes hacer clic en ningún link si se trata de una compra que no reconoces. Tampoco envíes datos personales o dinero, si es que te los piden. En lugar de ello, intenta contactar directamente a la tienda por otro medio, como una llamada telefónica o el formulario de reclamos en el sitio web oficial.

5- Compara precios con sitios web especializados

En la era de internet, comparar precios entre distintas tiendas es extremadamente fácil, así que te recomendamos cotizar antes de comprar.

Existen variados sitio web que se especializan en realizar seguimiento a los valores de los productos en el retail chileno y, con sólo ingresar el nombre del ítem que quieras comprar, te mostrarán el precio que tiene en la mayoría de los locales donde está disponible. Basta con buscar en Google “comparador de precios” para encontrar varias opciones.