La Unión Europea (UE) incluirá oficialmente el código de conducta voluntario contra la desinformación para las grandes plataformas en la Ley de Servicios Digitales (DSA), lo que permitirá auditar su cumplimiento y utilizarlo como referencia para saber si estas empresas respetan la legislación comunitaria.

El código incluye medidas para mitigar el riesgo de desinformación, como reducir los incentivos financieros para quienes difundan información falsa, mayor transparencia en la publicidad política, acciones para luchar contra las cuentas falsas, los ‘bots’ y la manipulación de imágenes o para permitir la verificación de hechos en redes, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Se trata de una serie de directrices elaboradas por la propia industria por primera vez en 2018 y al que desde entonces se han adherido voluntariamente 42 firmantes, incluyendo empresas designadas por la ley como Google, Meta, Microsoft o TikTok, pero no X.

En enero, estas empresas pidieron a la Comisión Europea y la Junta Europea de Servicios Digitales – donde están representadas las autoridades nacionales de los Veintisiete – incluir este documento como código de conducta dentro de la DSA y este jueves ambos organismos confirmaron que este cumple los requisitos exigidos para formar parte de la ley.

Europeans deserve a safe online space where they can navigate without being manipulated.

The integration of the voluntary Code of Practice on Disinformation into the Digital Services Act framework is an important milestone in making the online space safer.

— Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) February 13, 2025