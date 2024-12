Usuarios de Meta están reportando la caída de las redes sociales a nivel mundial. Apps como Facebook, Instagram y WhatsApp están presentando diversas fallas.

Según informan internautas, los feeds (páginas de inicio) de las plataformas funcionan con lentitud y en WhatsApp no se pueden enviar mensajes.

Por otro lado, Facebook cerró las sesiones de algunos usuarios y no estaría permitiendo ingresar a sus perfiles, al igual que ocurre en Instagram.

Tampoco se pueden hacer publicaciones.

🚨 Users are reporting problems with Meta. Is Meta down for you? RT if you are having issues. https://t.co/C0vOkOb3vH #metadown

— IsDown – Is a service down? (@isdownapp) December 11, 2024