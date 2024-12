Google presentó “Willow”, su nuevo chip de computación cuántica de última generación, que puede ejecutar tareas de cálculo estándar en un total de 5 minutos, lo que a un superordenador actual le tomaría unos 10 mil trillones de años.

Desarrollado por el equipo de Google Quantum AI, este chip persigue el objetivo de construir un ordenador cuántico “funcional y a gran escala” capaz de utilizar la mecánica cuántica “en beneficio de la sociedad”.

Con ello, la tecnológica asegura que se conseguirán avances en la ciencia y en el desarrollo de aplicaciones de utilidad, además de encontrar respuesta a “algunos de los grandes retos del mundo”.

Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog, uno de los mayores retos en la computación cuántica son los errores. Estos se producen porque los cúbits -la unidad mínima de computación de un ordenador cuántico- tienen tendencia a intercambiar información rápidamente con su entorno, lo que dificulta proteger la información necesaria para completar un cálculo.

Como consecuencia, cuantos más cúbits se utilizan, más errores se producen, incluso, hasta el punto de conseguir que el sistema se vuelva clásico. Sin embargo, con Willow Google ha conseguido dar la vuelta a esta problemática y, según ha detallado, cuantos más cúbits utilizan con este chip, más se reducen los errores y “más cuántico se vuelve el sistema”.

En concreto, los desarrolladores han hecho diversas pruebas con matrices de cúbits físicos de tamaño creciente, desde una matriz de 3×3 cúbits, hasta una de 7×7. El resultado de estas pruebas seguía la misma línea, cuanto más grande era la matriz, más errores se reducían. “En cada una de estas iteraciones hemos conseguido reducir a la mitad la tasa de error“, ha señalado Google.

Todo ello se traduce en una “reducción exponencial de la tasa de error” y, a este logro, se le denomina en el ámbito científico “mantenerse por debajo del umbral”. Se trata de un logro “histórico” que no se había resuelto desde su planteamiento en el año 1995.

Además, Google ha indicado que también se trata de un avance “pionero” por ser uno de los primeros ejemplos de corrección de errores en tiempo real en un sistema cuántico superconductor, lo que ha calificado de “esencial” para cualquier tarea de computación práctica. “Si no somos capaces de corregir los errores con la rapidez suficiente, nuestro cálculo se arruinaría antes de finalizarlo”, ha explicado.

Meet Willow: Our state-of-the-art quantum chip. It's the first quantum chip to show exponential error reduction as qubits scale, paving the way for large-scale, fault-tolerant quantum computers. Dive in → https://t.co/Lr1vkZk1QT pic.twitter.com/8VkiXQ694u

— Google Quantum AI (@GoogleQuantumAI) December 9, 2024