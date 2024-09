La tarde de este lunes, durante el Apple Event 2024, la compañía de la manzana mordida presentó el nuevo iPhone 16, esperado smartphone que da inicio a una nueva generación de teléfonos.

Durante el evento, que se transmitió en vivo en todo el mundo, Tim Cook, CEO de Apple, remarcó que esta nueva versión del iPhone fue diseñado “desde cero” para introducir la inteligencia artificial (IA) Apple Intelligence, su más novedosa característica.

Este sería el primer teléfono de la compañía que trae una IA integrada. La nueva Apple Intelligence, que funcionará como asistente y potenciadora de diversas funciones, partirá este año con una versión beta (prototipo) en inglés.

En cuanto a diseño, el iPhone tuvo algunos cambios ligeros, pero introdujo dos nuevos botones con funciones bastante útiles, especialmente en lo que respecta al uso de la cámara y las aplicaciones.

Cabe señalar que este iPhone sería el más grande de la historia. En su versión normal, su pantalla tendrá un tamaño de 6,1 pulgadas y en su versión Plus alcanzará 6,7, igual que el iPhone 15. Pero el Pro y el Pro Max tendrán una pantalla de 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente.

En cuanto a sus nuevos botones, el más pequeño llamado “Botón de Acción”, se encuentra junto a los de niveles de volumen y sirve como atajo para diferentes aplicaciones o herramientas, como la linterna o la app de llave para el auto.

Por otro lado, Apple trajo un nuevo botón lateral y delgado al que llamaron “Cámara Control”, para sacar el mayor provecho a los 48 megapixeles de las cámaras de fusión en las versiones Pro y Pro Max, que ahora son capaces de grabar en 4K y 120 cps (cuadros por segundo).

Con una suave presión, el botón funciona como comando para la cámara, con un simple click puede abrir la app y tomar fotos. Sin embargo, su diseño permite detectar la presión del dedo, por lo que dependiendo del toque puede mostrar o seleccionar otras opciones, como el zoom, por ejemplo.

Esta función es compatible con otras apps además de la cámara, como Snapchat.

First look at the new camera control button on the iPhone 16.

pic.twitter.com/JE5K7SIRSH

— Pop Base (@PopBase) September 9, 2024