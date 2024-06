La tarde de este jueves, usuarios alrededor del mundo están reportando fallas para enviar archivos multimedia en la aplicación WhatsApp.

Algunos comentarios en la red social X (Twitter), señalan que el envío de audios, imágenes y stickers funciona con lentitud. Además, algunos usuarios también tienen problemas para compartir historias.

De acuerdo con Down Detector, las fallas partieron cerca de las 12:00 PM. Por el momento, desde la aplicación no han emitido comentarios.

Mientras tanto, los usuarios continúan reportando intermitencias: “en WhatsApp no puedo mandar fotos ni audios o se mandan a los 5 minutos”; “¿qué pasa en WhatsApp que no se pueden enviar stickers?”, son algunos de los comentarios.

Hasta ahora, los comentarios en redes indican que la aplicación de mensajería sigue con problemas en países como Brasil, España, India y algunas zonas de Norteamérica.

En cambio, en Sudamérica al parecer tuvo fallas momentáneamente en algunos países. En Chile, hubo lentitud para enviar archivos multimedia, pero al parecer el envío de mensajes ya volvió a la normalidad.

Al momento del cierre de esta nota, los reportes de Down Detector indican que un 81% de problemas tuvo que ver con el envío de mensajes, un 13% informaron fallas al enviar audios y un 6% reportó errores en la recepción de mensajes.

Poco antes de las intermitencias, WhatsApp había lanzado una nueva función para planificar eventos en los grupos de chat y hacer seguimiento de estos, pero no ha informado que este sea el motivo de los problemas.

Any issue with whatsapp? Able to send voice notes? @utsavtechie

— Rahul Rajasree Joshy (@rahuljoshy) June 27, 2024