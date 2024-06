Apple está trabajando en una segunda generación de su visor Apple Vision Pro, que incluirá un procesador más rápido y mejoras en las cámaras externas, además de una en versión más económica y en el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada (RA), que llegarán en los próximos años.

La tecnológica dirigida por Tim Cook presentó su visor de realidad mixta (RM) Vision Pro en junio del pasado año, cuando lo definió como “el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado“. Así, se trata de un visor que funciona con visionOS, un sistema operativo que recoge la interfaz de iOS y Mac para su funcionamiento, y que se puede controlar con los ojos, las manos y la voz.

Vision Pro llegó al mercado estadounidense en febrero con un precio a partir de 3.499 dólares y acceso a un millón de aplicaciones procedentes de iOS y iPadOS. En este sentido, la compañía justificó su elevado precio haciendo referencia a la tecnología de alta gama que integra el dispositivo, así como al costoso proceso de fabricación.

En este sentido, Apple está trabajando en una versión más económica del Apple Vision Pro, que tendrá un precio que oscilará entre los 1.500 y 2.500 dólares. Sin embargo, eliminará algunas características como la pantalla externa EySight, además de utilizar un procesador de un iPhone o Mac, como ya ha compartido con anterioridad el periodista y analista especializado en Apple, Mark Gurman.

Ahora, Gurman, que ha conseguido acceso a la hoja de ruta para los dispositivos de RM y RA de la compañía, ha señalado que el equipo de los dispositivos de Apple Vision continúa trabajando en esta versión más económica del visor, al que se refieren con el nombre en código N107.

Asimismo, como ha detallado en su último boletín Power On, los de cupertino mantienen sus planes de lanzar esta versión económica del Apple Vision a finales del próximo año 2025, algo que ya estaba en los planes de la compañía desde antes de que se presentase el Vision Pro a nivel global por primera vez, según ha dicho el analista.

Power On: Apple’s plan to expand the Vision Pro includes a cheaper model next year, a Vision Pro 2 as early as the year after and AR glasses after that. https://t.co/jNPC8SsnTa

— Mark Gurman (@markgurman) June 23, 2024