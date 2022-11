Como cada semana, son varias las polémicas que rondan al multimillonario Elon Musk y esta vez son noticia sus enfrentamientos con Apple luego de dar cuenta de que la compañía dejó de emitir anuncios en Twitter.

Y es que fueron varios quienes, en forma de protesta, dieron un paso atrás desde que Musk compró la red social, que ahora registra una baja de anuncios, según ha comentado el magnate a través de polémicos tuits.

“Apple ha dejado de hacer publicidad en Twitter en su mayoría. ¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?”, tuiteó el lunes.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Así mismo, se refirió a la política de cobro de la tienda de aplicaciones de Apple, que establece una tarifa del 30% al momento de hacer transacciones en una app. “¿Sabías que Apple pone un impuesto secreto del 30% sobre todo lo que compras a través de su App Store?”, dijo Musk en otro tuit.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

En esta serie de tuits, que podrían considerarse ataques, también abrió una encuesta donde cuestionaba si es que Apple debería “publicar todas las acciones de censura que ha tomado que afectan a sus clientes”, donde el 84,7% de los usuarios que participaron marcaron “sí”.

Además, acusó que la compañía de la manzanita había “amenazado” con remover Twitter de su App Store, sin explicar por qué. Aunque al momento no hay declaraciones públicas de Apple al respecto, solo palabras de Elon Musk.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Así mismo, ha sido duramente criticado durante los últimos días por sus esfuerzos para traer de vuelta a Donald Trump a la red social, que había sido vetado permanentemente en 2021 por promover información engañosa y discursos de odio.

Sin embargo, el también dueño de Tesla retiró algunas de estas políticas de Twitter asegurando que sería un espacio para “el discurso libre”. De hecho, desde el pasado martes la red social ya no emite advertencias cuando los usuarios publican información falsa o dudosa sobre el Covid-19.

Además, prometió una “amnistía” para todos los otros usuarios que habían sido vetados de la app, siempre y cuando no rompieran la ley.