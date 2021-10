Hace unos pocos minutos usuarios han compartido que la red social de Instagram estaría sufriendo algunas intermitencias. Algunos han señalado que no se ha podido cargar el feed, mientras que otros no han logrado acceder a la web.

Según la web de DownDetector, en un primer momento, los cibernautas compartieron tener problemas en el servicio Instagram para revisar el feed, subir historias y compartir contenido.

Aproximadamente a las 15:40 horas, según DownDetector, el servicio había comenzado a registrar intermitencias en su aplicación a nivel mundial.

“Los informes de los usuarios indican que Instagram está teniendo problemas desde las 2:40 PM EDT”, compartieron en Twitter desde la cuenta oficial de DownDetector.

User reports indicate Instagram is having problems since 2:40 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 8, 2021

Hasta el momento no han habido mayores dificultades. El problema al parecer ya fue estabilizado por la compañía a las 16:25 aproximadamente.

Desde la cuenta oficial de Instagram en Twitter, compartieron “Sabemos que algunos de ustedes pueden estar teniendo algunos problemas usando Instagram ahora mismo. Lo sentimos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para arreglarlo.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021

La caída masiva del 4 de octubre

Algunos usuarios ya han comenzado a quejarse por esta situación y han reclamado que esperan no se repita lo mismo que pasó el 4 de octubre con su caída masiva y mundial durante 8 horas.

Aquel día se registró la caída de todas las redes sociales de la empresa de Facebook, dejando incomunicado por largas horas a los usuarios de las aplicaciones.

En su momento, la compañía compartió en Twitter un mensaje para clarificar la situación.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”, explicaron desde Facebook.