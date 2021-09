La Casa Blanca se ofreció a organizar una llamada telefónica entre Nicki Minaj y uno de sus médicos luego que la rapera afirmase que un amigo de su primo se volvió impotente tras vacunarse contra el covid.

Minaj dijo el miércoles que había sido invitada a la Casa Blanca a raíz de sus tweets virales sobre un anónimo conocido suyo en su natal Trinidad y Tobago, y aseguró que aceptó la invitación.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo a periodistas que sólo se le ofreció a Minaj una llamada con fines educativos.

“Como lo hicimos con otras personas, ofrecimos a Nicki Minaj una conversación telefónica con uno de nuestros médicos para responder sus preguntas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna“, dijo el funcionario.

La rapera nominada al Grammy desató una tormenta mediática el lunes cuando dijo que declinó concurrir a la Met Gala, que convocó a numerosas estrellas en Nueva York esta semana. Esto debido a que se exigía a los asistentes estar vacunados. Minaj dijo que solo se vacunaría una vez que se hubiera “investigado lo suficiente”.

Según ella, un amigo de su primo en Trinidad y Tobago sufrió una inflamación de los testículos tras ser inmunizado, lo cual fue refutado por el ministro de Salud de ese país caribeño.

“Mi primo en Trinidad no recibirá la vacuna porque su amigo la consiguió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que reza y asegúrate de estar cómodo con tu decisión, no intimidado”, compartió Minaj.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021