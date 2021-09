Dentro de las políticas internas de la red social de Twitter se ha señalado que se etiquetará los tweets que contengan información engañosa sobre las vacunas covid-19, algo que al parecer, no afectó a Nicki Minaj. Y es que pese a estas reglas, la rapera aseguró que las vacunas producen impotencia en los hombres.

Según la información consignada por The Verge, en la publicación que compartió Minaj ella aseguró que la “vacuna” hizo impotente al amigo de su primo.

“Mi primo en Trinidad no recibirá la vacuna porque su amigo la consiguió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que reza y asegúrate de estar cómodo con tu decisión, no intimidado”, compartió Minaj.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021