Como cada año, la revista Nature escogió las mejores imágenes científicas a partir de los acontecimientos que marcaron el 2023 y también la calidad y relevancia de las fotos.

Fue así como este año destacaron erupciones volcánicas, el derretimiento de los hielos, descubrimientos del telescopio espacial del James Webb, cohetes y hasta nuevas especies de animales.

La revista en cuestión eligió 18 fotos, tanto de agencias como de fotógrafos dedicados a la ciencia. Acá te dejamos algunas de las más relevantes.

Las mejores imágenes científicas del 2023

1. Advertencia de derretimiento: El fotógrafo Thomas Vijayan captó el agua derretida bajando por el hielo en la isla ártica Nordaustlandet. Además, la imagen ganó la categoría “Nature” en los Drone Photo Awards 2023.

2. Serpiente solar: Eduardo Schaberger Poupeau enfocó al Sol y captó una “serpiente”. Se trata de un filamento de plasma que sobresale de la superficie solar.

#Nature Sun serpent. This huge, snake-like solar filament was captured by astrophotographer Eduardo Schaberger Poupeau. Filaments are made of plasma that sticks out from the Sun’s surface, shaped by magnetic fields. cc @hsocasnavarro pic.twitter.com/bk8HD46VyW — Francis Villatoro (@emulenews) December 25, 2023

3. Repartidor de semillas: ¿alguna vez has visto el esperma de una mosca? Los científicos Jaclyn Fingerhut y Yukiko Yamashita, del Departamento de Biología del MIT, obtuvieron la vista microscópica de los espermatozoides de una mosca de la fruta.

4. Rho Ophiuchi: el telescopio James Webb tomó una imagen de el complejo de nubes Rho Ophiuchi, el lugar más cercano a la Tierra donde nacen estrellas.

Here it is: @NASAWebb’s one-year anniversary image. Called Rho Ophiuchi, this area shows about 50 young stars in a cocoon of gas and dust. At 390 light-years away, it's the closest star-forming region to Earth: https://t.co/A3e2XLx9Ef Webb continues to #UnfoldTheUniverse. pic.twitter.com/tfXT8J2xBW — NASA (@NASA) July 12, 2023

5. Apocalipsis naranja: los incendios forestales de Canadá llegaron hasta Brooklyn en Estados Unidos, donde tiñeron el cielo de naranja por varios días como se ve en la postal que tomó Dave Sanders para el New York Times.

Cielos naranjas y ojos ardientes mientras el humo envuelve la ciudad de Nueva York (foto de Dave Sanders para el New York TImes)El Mundo: Nueva York, completamente cubierta por el humo de los incendios de Canadá: las autoridades piden a los más vulnerables que no salgan. pic.twitter.com/Xi4ldhFP9L — LUIS MORENO GOMEZ (@beta7050) June 8, 2023

6. Un gecko volador: este años, los científicos descubrieron una nueva especie, el “Gekko mizoramensis”, que planean por el bosque de árbol a árbol. La foto es de Lal Muansanga.

Another treasure from northeast India, Mizoram parachute gecko, a new species from the Indo-Burma region. Link to the paper: https://t.co/YnYhr3Nr1W

Photo by Lal Muansanga#herpetology #NewSpecies pic.twitter.com/jKKcOXoI7J — Zeeshan A. Mirza (@snakeszeeshan) May 15, 2023