Este miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde millones de mujeres alrededor del mundo se movilizan y toman espacios para hablar de los derechos, logros y desafíos que quedan para el género en la sociedad.

Un área destacable es la ciencia, que en Chile ha cultivado a grandes referentes mujeres que, con su trabajo e investigaciones hacen verdaderos aportes en distintas disciplinas, tales como medicina, astronomía y otras tecnologías.

En conversación con BioBioChile, 8 científicas chilenas entregaron consejos para mujeres que se estén abriendo camino en la ciencia nacional y jóvenes que planeen hacerlo en el futuro.

María Teresa Ruiz

Destacada por el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 y actualmente desempeñándose como astrónoma del Departamento de Astronomía en la Universidad de Chile, María Teresa Ruiz dedicó casi 2 décadas de su vida a estudiar las estrellas.

En concreto, se concentró en las enanas blancas o “cadáveres de estrellas”, en sus palabras. En este proceso además descubrió “como un regalo”, la enana café Kelu, marcando un antes y un después en el conocimiento astronómico.

Su recomendación para mujeres que se dediquen a la ciencia es atreverse: “Hay mucho que podemos aportar las mujeres a la ciencia y en particular a la astronomía. Yo me siento feliz de ver que (…) ahora hay muchas mujeres haciendo astronomía y grandes contribuciones”, comentó.

“Si les interesa la ciencia y si quieren tener una vida entretenida llena de preguntas interesantes y que puedan satisfacer su curiosidad investigando su conocimiento: y sobre todo acá en Chile donde están los mejores laboratorios de astronomía, los mejores observatorios. Adelante, háganlo”, concluye.

#Pioneras | ¿Sabías que la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Físicas Exactas fue una académica de la @uchile?

🌠Su nombre es María Teresa Ruiz González, astrónoma UCH, quien en 1997 fue galardonada por sus estudios de estrellas enanas de baja masa.

Sigue👇 pic.twitter.com/VZTh0xDgLJ — Investigación UChile (@VID_UChile) March 6, 2023

Cecilia Hidalgo

Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, licenciada en bioquímica y primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile, se ha dedicado a estudiar la regulación del calcio intracelular. “Si no existieran estos cambios de calcio, no podríamos existir como seres vivos”, explica la científica chilena.

La investigadora en el marco del Día de la Mujer entregó su recomendación para aquellas mujeres que se adentran en la ciencia: “Que sea realmente por una vocación importante, porque si bien es una carrera que brinda muchas satisfacciones, también es demandante, uno tiene que tener pasión por ella“.

“Siempre se están dando pasos en lo desconocido, confíen en su intuición, en su talento, y no se dejen amedrentar por todos los prejuicios que hay contra las mujeres. Hay que tener mucha perseverancia, paciencia, tolerancia”, agrega.

[ENTREVISTA] Cecilia Hidalgo, académica @MedicinaUChile, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006 y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias: "No hay ningún país que haya llegado a ser desarrollado sin una inversión significativa en ciencia" https://t.co/01HB5Je4pa pic.twitter.com/Nk8ua6Dqyd — Universidad de Chile (@uchile) September 4, 2019

Teresa Paneque

Conocida por hacer difusión científica en redes sociales, Teresa Paneque Carreño es una joven astrónoma titulada de la Universidad de Chile y a sus 25 años, también cuenta con un Magíster en Astronomía en la misma casa de estudios.

En la actualidad es candidata al Doctorado de Astronomía en el Observatorio Europeo Austral de Alemania y la Universidad de Leiden, en Holanda. Además, dedica gran parte de su carrera a estudiar la formación de planetas en el espacio a partir de los “discos protoplanetarios”.

Conocida como “Tere” Paneque en redes, apunta a la confianza en sí misma como un fundamental para dedicarse a la ciencia, pero destaca que también es importante “rodearse de personas que sean influencias positivas”.

“Aunque una esté haciendo algo que la emocione en ese momento es mejor estar rodeada de gente que vaya a sumar, no tener a gente que te vaya a decir que no puedes, menos si te van a decir que no puedes por ser mujer. Traten de trabajar con mujeres que también sean modelos de rol positivas y que le den con todo. Recuerden que son necesarias y que sus opiniones importan y son relevantes para el conocimiento científico”, señaló.

Apoyemos los sueños e intereses de las niñas y jóvenes. En este día de la niña en ciencia, miro hacia atrás a la mini-Tere y la abrazo para decirle que lo logramos💜 Ahora a seguir trabajando para que todas lo logren,que caigan las barreras de género y situación socioeconómica✊🏼 pic.twitter.com/jbbB1BvWi7 — Teresa Paneque Carreño💫 (@terepaneque) February 11, 2023

Verónica Palma

Quién también conversó con BioBioChile, fue Verónica

Palma, doctora en ciencias biomédicas especializada en el área de la biología del desarrollo y de las células troncales, que además es investigadora de la facultad de ciencias del departamento de biología de la Universidad de Chile hace poco más de 15 años.

Dentro de su investigación descubrió que la esquizofrenia se origina durante el desarrollo fetal, pues este trastorno psiquiátrico nace mientras se desarrollan el sistema nervioso y vascular en el útero.

Para Palma, “la ciencia es una apasionante y desafiante carrera de largo aliento, pero en la que aparecen sin duda obstáculos adicionales para las mujeres. Pero como he podido comprobar yo misma, con esfuerzo, confianza y curiosidad como motor, bien merece la pena abrazar esta profesión“.

“Se ha aprendido a valorar el papel importante que jugamos en la ciencia como mujeres. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de organización y de formar equipos es clave. Sabemos hacer varias cosas a la vez y sabemos hacerlas bien. Si tienes ganas, curiosidad y empuje, no te rindas, decídete porque no hay barrera que no se pueda vencer y podrás ser parte de un movimiento decidido a empoderar a las mujeres“, alienta.

Rosa Pardo

La Dra. Rosa Pardo Vargas, es pediatra y especialista en genética clínica de la Universidad de Chile, actualmente profesora asociada y directora del Programa de Formación de Especialistas en Genética Clínica de la misma casa de estudios; y también Codirectora del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile (RENACH).

La especialista, destaca como lo mejor de su carrera el “poder trabajar con personas con anomalías congénitas y enfermedades raras para poder hacer estudios de causas genéticas o epigeneticas de ellas. Además, poder ejercer acciones de abogacía para que sus derechos sean considerados”.

De hecho, fue una de las profesionales que impulsó la ley que asegura la adición de ácido fólico en todas las harinas que se venden en Chile, con el fin de que su consumo prevenga deficiencias como la anemia o malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia y la espina bífida.

Su recomendación en concreto es plantearse una meta y enfocarse en conseguirla: “Y cuando consiga esa meta evalúe que más puede hacer para ser mejor, se plantee un nuevo reto y así seguir retribuyendo al universo todos lo dones que tiene. Pues soy una convencida que siempre habrá una o más preguntas que por resolver”, concluye.

Viviana Montecinos

Viviana Montecinos, es académica del departamento de hematología y oncología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro para la prevención del cáncer (Cecan) , también dedica sus estudios a buscar los mecanismos que originan la metástasis y de esta manera encontrar nuevas estrategias terapéuticas para pacientes con cáncer.

La experta, quien es una de las fichas importantes en la búsqueda de la cura del cáncer a nivel nacional, afirma que es necesario “tener claro de que la ciencia en general es difícil, pero no porque las mujeres no tengamos las capacidades, porque sí las tenemos, pero se necesita mucha constancia. Entonces (es necesario) tener la convicción de que sí somos capaces“.

“Estoy 100% convencida de que las mujeres tenemos una capacidad de observación sumamente importante y nuestra intuición nos lleva a ver cosas que otros investigadores, que los hombres por ejemplo, pasan por alto. Tenemos ventajas comparativas importantes (…) que se dan porque tenemos un mayor poder de

observación“, afirma.

En consecuencia, “a veces no confiamos lo suficiente en nuestra observación ni en nuestra capacidad intuitiva, esa sería la gran enseñanza: hacernos más caso”. A lo que suma: “Las oportunidades hay que salir a buscarlas. No hay que claudicar en el primer traspié. Es una carrera larga que no es difícil cuando a uno le gusta”, cierra.

Dra. Viviana Montecinos habla de la aproximación molecular en el cáncer de próstata #SLAURO2016 pic.twitter.com/pvfzV4ipuU — Slauro 2016 (@Slauro2016) June 17, 2016

Daniela Grandón

Daniela Grandón por su parte, estudió Licenciatura en Física con mención en Astronomía en la Universidad de Valparaíso y ahora es Candidata a Doctora en Física de la Universidad de Chile, esto sumado a que a partir de septiembre será investigadora postdoctoral en la Universidad de Leiden, Holanda.

Enfocando su carrera a investigar el origen y la evolución del universo, comenta que lo más emocionante para ella ha sido poder implementar la inteligencia artificial (AI) para estudiar el Cosmos.

“Me apasiona mucho investigar eso ya que combina áreas distintas del saber, es un trabajo altamente interdisciplinario que estoy aplicando para el observatorio Vera C. Rubin, que está en construccion en La Serena”, afirma.

Asimismo, destaca que lo más importante para dedicarse a la ciencia es hacerse preguntas. “Amplía nuestro conocimiento, nuestra propia expertiz también se ve muy enriquecida. Hacer preguntas abre muchas puertas, a mi una simple pregunta, un simple correo me ha abierto muchas puertas. Así que siempre estar con esa curiosidad y no tener vergüenza a preguntar”.

Por otro lado, también apunta a “valorar los logros que tenemos a la fecha, porque si bien tenemos objetivos a futuro hay cosas por aprender, por madurar. (…) No menospreciar lo que hemos hecho por compararnos, valorar todos sus logros y reconocerse a uno mismo los frutos de nuestro trabajo”, cierra.

AHORA a las 10:30hrs. Daniela Grandón, estudiante del Doctorado en Física @UChile_Beauchef premiada por L'Oreal y Unesco con el For Women In Science 2022, conversará en ADN HOY @adnradiochile . EN VIVO en: https://t.co/4hoQLSo7Fc pic.twitter.com/oiljmmOAAn — Universidad de Chile (@uchile) December 5, 2022

Judit Lisoni

La académica y nanotecnóloga de la Universidad Austral de Chile, Judit Lisoni trabaja en el área de la física experimental, buscando entender como mejorar las funciones de una batería de litio -que usan los autos eléctricos- para el futuro de los transportes.

Asimismo, ha hecho distintos estudios en torno a los transportes a gran escala: “Trabajé más de 15 años con la industria semiconductora, entendiendo como mejorar los dispositivos de memoria no volátiles y ahora con las baterias de litio, para el proceso de transporte. Todos estos estudios son bonitos y creo que han sido relevantes porque aportan al conocimiento y al desarrollo científico”, explica.

En su recomendación, destaca el amor y la vocación como pilares para dedicarse a la ciencia. “Que lo que quieras hacer como persona sea aquello que tu corazón te llame, así es la ciencia. Que es la busqueda de la verdad a través del conocimiento científico y que la pureza de ese pensamiento siempre te lleve, que uno después no se desvíe del camino”.

También muestra su apoyo y hace un llamado a mantenerse firme: “que nadie te eche para atrás, aquí estamos una red de mujeres para apoyar a todas aquellas que quieran seguir en este camino”, comenta.