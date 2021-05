Durante la mañana de este jueves, se confirmó el fallecimiento a los 92 años del biólogo, filósofo, escritor y Premio Nacional De ciencias, Humberto Maturana.

En 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias de Chile por sus investigaciones en las ciencias biológicas, específicamente en la percepción visual de vertebrados y por sus aportes en la teoría del conocimiento orientados a la educación, la comunicación y la ecología.

Maturana, se destacó por su libre pensamiento donde convergía la ciencia y la filosofía, escribiendo más de 20 libros durante su trayectoria.

Su muerte causó profundo pesar entre los chilenos y varios rostros reconocidos y personalidades de todos los ámbitos manifestaron sus condolencias y agradecimientos por los aportes que Humberto Maturana realizó a la ciencia.

Me sumo al pesar por el fallecimiento de Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias. Un hombre que dedicó su carrera a la investigación científica, y también a la filosofía y la literatura. Colaboró con las bases teóricas de los @cecrea_cultura . Mis condolencias a su familia.

Partió al oriente eterno Humberto Maturana. Premio Nac. de Ciencias y uno de los intelectuales mas prominentes del país.

HM: ”Nuestro problema como sociedad es que no conversamos. No conversamos pq tenemos ideologías, estamos aferrados a cierto modo de pensar y no reflexionamos”. pic.twitter.com/W8I7OGy0Ox

