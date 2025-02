Un estudio liderado por Venu Kalari del Observatorio Gemini-Sur y Mónica Rubio, académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile (DAS), junto un grupo interdisciplinario de científicos, da cuenta del descubrimiento de 12 nuevas estrellas “en gestación”.

“Las doce estrellas son muy jóvenes y las hallamos en la galaxia Wolf-Lundmark-Melotte (WLM), ubicada a unos 3 millones de años luz de la Tierra”, explica la astrónoma, que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2021.

“Algo interesante es que dichos objetos poseen tan solo un 10% de la abundancia de carbono en comparación con nuestro sistema solar en la Vía Láctea”, añade.

Los datos fueron obtenidos gracias al telescopio espacial James Webb y fueron publicados en la última edición de la revista ”The Astrophysical Journal Letters”.

Rubio, que actualmente encabeza la vicepresidencia de la Unión Astronómica Internacional (IAU), explica que también hallaron gas, un factor importante en este descubrimiento.

“Por primera vez, hemos detectado gas alrededor de estrellas jóvenes en esta galaxia enana utilizando las imágenes infrarrojas del James Webb. Las estrellas tienen menos de 10 millones de años, lo que, en términos astronómicos, es algo sumamente joven (si se compara con la edad de nuestro Sol, que tiene 5 mil millones de años)”, explica.

“El hallazgo destaca la calidad y el poder de observación del telescopio JWST, permitiendo estudiar la evolución de las estrellas en entornos extremos y profundizar en los misterios del universo temprano”, añade por su parte el Doctor Kalari.

Las imágenes infrarrojas permiten estudiar la formación de estrellas cercanas al Sol, ya que dicha técnica permite ver a través del polvo que las rodea e investigar la formación de estos objetos en el marco de un universo primitivo, cuando este aún era joven y prístino.

“Estos resultados nos ofrecen una visión única de la formación estelar en condiciones similares a las de las primeras fases del universo y abre nuevas posibilidades para comprender las diferencias entre la formación estelar en nuestra galaxia y la que ocurrió en épocas pasadas (cuando la mayor parte de las estrellas del universo habitaban ambientes con muy poco carbono y oxígeno)”, añade.

“El hecho de que podamos detectar la formación de estrellas a esta distancia es asombroso. Hasta ahora, lo más lejos que se habían encontrado estrellas jóvenes en formación era en la Pequeña Nube de Magallanes, a unos 200.000 años luz, con un contenido de carbono y oxígeno del 20% en comparación con el Sol. Nuestras observaciones llegan 16 veces más lejos, y la galaxia investigada tiene la mitad de ese contenido químico“, señala Mónica Rubio.

Puedes ver el estudio acá: Discovery of Metal-poor and Distant Pre–Main Sequence Candidates in WLM with JWST