Se acerca fin de año y con él los últimos eventos astronómicos en diciembre del 2022, que deleitarán las vistas del cielo nocturno algunos días antes de las fiestas. En concreto, este mes trae para los más aficionados a la observación espacial, 2 vistas planetarias y 2 lluvias estelares.

El primer evento del calendario tendrá lugar este primero de diciembre, ya que Marte se encuentra en su punto más cercano a la Tierra del año, a solo 81,45 millones de kilómetros de distancia.

El planeta podrá observarse a simple vista en el firmamento desde toda la Tierra, solo bastará con encontrar un punto anaranjado brillante en cielo que no titile para saber que se trata del planeta rojo.

Para más detalles, se pueden usar telescopios de nivel medio en adelante, que además obtendrán mucho mejor visibilidad en lugares con poca contaminación lumínica. Marte permanecerá cerca hasta el 8 de diciembre, aunque con el paso de los días a partir de hoy se alejará progresivamente.

Otro planeta que alcanzará su punto más cercano a la Tierra este mes será Mercurio, vecino al igual que Marte será visible justo después del atardecer el 21 de diciembre, en condiciones óptimas. El fenómeno se conoce como “máxima elongación este”.

Si bien, este planeta es uno de los más difíciles de observar a simple vista, por su menor tamaño y su cercanía al Sol, este mes será una ocasión especial e ideal para apuntar los telescopios. Para encontrarlo, solo hay que buscar un punto amarillento en el cielo hacia el este.

Mars is at it's closest to Earth. Here's a photo I captured of it last night using a 14" telescope. You can clearly see the northern polar ice cap! I'm working hard to learn to overcome the challenges of planetary photography to bring you the best images of Mars at opposition. pic.twitter.com/Dm4y1Pguad

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 30, 2022