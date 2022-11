Un grupo de astrónomos ha descubierto un agujero negro que se sitúa solamente a unos 1.600 años luz de distancia, lo que lo convierte en el más cercano a la Tierra, según se detalla un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Los científicos informaron que este agujero negro, 10 veces más masivo que nuestro Sol, está ubicado tres veces más cerca del planeta que el que poseía el récord.

Este sistema binario, llamado Gaia BH1, fue identificado mediante la observación del movimiento de su estrella compañera, que orbita alrededor del agujero negro a la misma distancia que la Tierra orbita alrededor del Sol.

“Aunque se confirmó que se detectaron muchos sistemas como éste, casi todos estos descubrimientos han sido refutados posteriormente“, dijo el autor principal del estudio, Kareem El-Badry, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Massachusetts.

“Se trata de la primera detección inequívoca de una estrella similar al Sol en una órbita amplia alrededor de un agujero negro de masa estelar en nuestra galaxia“, agregó.

El agujero negro se detectó inicialmente gracias a la nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). Esta se encuentra trazando con precisión las posiciones, velocidades y trayectorias de unos 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea.

Los agujeros negros son objetos espaciales muy difíciles de identificar debido a que, normalmente, poseen un campo de absorción gravitacional tan fuerte que ni siquiera las partículas de luz pueden escaparse. Por esto mismo, la estrella compañera de Gaia BH1 fue tan importante.

Las observaciones “confirmaron más allá de toda duda razonable que la binaria contiene una estrella normal y al menos un agujero negro inactivo“, subrayó El-Badry.

“No pudimos encontrar ningún escenario astrofísico plausible que pueda explicar la órbita observada del sistema, que no implique al menos un agujero negro”, añadió.

