Un cohete espacial tipo Falcon 9 del empresario Elon Musk, chocará contra la Luna en los primeros días de marzo, coinciden astrónomos independientes.

El cohete se ha desplazado sin rumbo fijo por el espacio desde hace siete años, luego de su lanzamiento desde una plataforma espacial de Florida en febrero de 2015.

La nave, cuya misión principal era dar impulso a un satélite de fines meteorológicos, “no tiene combustible suficiente para regresar a la Tierra, ni la reserva de energía que se necesitaría para evitar la gravedad del sistema Tierra-Luna”, afirmó el meteorólogo Eric Berger en el portal especializado Ars Technica.

Impact! It is highly-likely that NORAD 40391, a rocket booster launched many years ago, will impact the Moon on March 4th. Come February, more observations should confirm this. https://t.co/2eBaykJEXX pic.twitter.com/wmI9uYLGYi

Astrónomos consideran que el impacto con la Luna se producirá aproximadamente el 4 de marzo, a una velocidad aproximada de 2,58 kilómetros por segundo.

Bill Gray, especialista en rastreo de objetos espaciales cercanos a la Tierra, afirma que “se trata del primer impacto no intencional de un objeto de basura espacial con la superficie lunar“.

For those asking: yes, an old Falcon 9 second stage left in high orbit in 2015 is going to hit the moon on March 4. It's interesting, but not a big deal.

— Jonathan McDowell (@planet4589) January 25, 2022