Unos físicos británicos han descubierto por casualidad que los agujeros negros ejercen presión sobre el espacio que los rodea, un hallazgo científico inédito, según el estudio dado a conocer por la revista científica Physical Review D.

Ya en 1974, el astrofísico británico Stephen Hawking había planteado en una de sus predicciones que los agujeros negros emiten radiación térmica, y por lo tanto, no solo tienen temperatura, sino que también se encogen con el tiempo.

A este antecedente ahora se le suman los aportes fortuitos de los físicos de la Universidad de Sussex, Xavier Calmet y Folkert Kuipers, quienes plantean que los agujeros negros no son solo sistemas termodinámicos con una temperatura en particular, sino que también son capaces de ejercer presión.

“Nuestro hallazgo de que los agujeros negros de Schwarzschild tienen una presión además de una temperatura es aún más emocionante dado que fue una sorpresa total”, dijo el físico y astrónomo Xavier Calmet.

