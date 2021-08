Después de dominar el mercado de los vehículos eléctricos y de lanzarse a la multimillonaria carrera espacial, el jefe de Tesla, Elon Musk, anunció el pasado jueves el último hito que quiere alcanzar: robots humanoides.

Basado en la misma tecnología de los vehículos semiautónomos de la compañía, el prototipo inicial llamado “Tesla Bot” sería capaz de realizar tareas básicas repetitivas con la intención de eliminar trabajos peligrosos o aburridos para la personas, según explicó Musk en un evento en línea sobre los avances de Tesla en inteligencia artificial.

“Tesla es la mayor compañía de robótica del mundo porque los autos son robots semi-sensibles sobre ruedas. Por eso tiene cierto sentido poner eso en forma humanoide”, agregó.

