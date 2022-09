Un verdadero boom de ventas han experimentado los productos veganos y vegetarianos. Un público que va en aumento, junto con una serie de consumidores dispuestos a probar nuevas alternativas, han hecho que cada vez se ofrezcan más productos que reemplazan su origen animal. Y Food & Services, a la vanguardia de los productos alimenticios, dispuso una serie de stands para empresas enfocadas en este segmento.

Una de ellas es Meat Less, que surgió en 2019 en un escenario completamente diferente al actual. “Era un nicho que todavía no estaba 100% explotado y quisimos aprovechar eso”, dijo Sebastián Schmidt, uno de los fundadores de la empresa.

Con respecto a su llegada al mercado, la calificó como “agradable porque no había este tipo de productos, había más con base en lentejas y la gente quería algo adicional”.

Schmidt señaló que el producto estrella de la firma son sus carnes desmenuzadas. “Además de eso, contamos con distintos tipos de empanadas, hamburguesas, pizzas”. Por último, invitó a consumir sus productos que tienen como finalidad, según afirmó, “que no extrañen la carne, la idea es que sea un producto saludable, que le compita a la carne”.

Productos veganos más cotizados

Otro producto que experimentó un aumento en su demanda, fue las barritas de proteína de Wild Foods. Nicolas Heskia, miembro del equipo comercial, reconoce que el éxito de la firma llegó con las Wild Protein, barritas veganas, en plena pandemia.

Para Nicolás, este “se debe a que el veganismo y vegetarianismo partieron como un nicho reducido y cada vez es más común ver vegetarianos en la población, que, por no comer carne, pierden una fuente importante de su ingesta de proteína y estas barritas son una muy buena opción”.

También reconoció que el producto tiene buen sabor, “la gente siente que no está sacrificando sabor” y se busca que el precio de las barras no cambie según sea, vegana o no.

Consultado sobre la materia prima de la cual obtienen la proteína, informó que esta proviene de crip de soya traída directamente desde California, Estados Unidos.

Estos y otros stands de productos veganos y vegetarianos estarán disponibles en Food & Service 2022. Además, el 29 de septiembre, durante la última jornada de la feria, se desarrollará un Congreso Vegano.