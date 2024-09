Este miércoles a las 19:00 horas es el estreno en Valparaíso de Isla Esperanza, obra teatral dirigida por Zimri Banni, titulada de la Escuela de Teatro UV. Banni es además integrante de la compañía Otro Cuerpo Teatro y docente a cargo del Laboratorio Escénico Integrado que se implementó en CECASOV y la Escuela Dr. Adolfo Tannenbaum. El texto se inspira en “Población Esperanza”, la primera obra dramática de Isidora Aguirre en la que asumía la orientación social crítica que luego le mereció la fama con sus siguientes trabajos.

La primera función de Isla Esperanza será una instancia de encuentro entre personas de la Comunidad Sorda y agentes culturales, con invitación directa. Habrá dos funciones abiertas a público el viernes 27 y sábado 28 a las 18:00 horas en Sala Negra Juan Barattini Carvelli, ubicada en Avenida Brasil 1647, Valparaíso.

Isla Esperanza

Vireca y el Doctor Iris son sobrevivientes de la Comuna Independiente Sorda. Llegan a una isla donde los cuerpos físicos y las almas digitales conviven a diario. Mientras la crisis climática y tecnológica se profundiza, la lengua de signos se vuelve clave para la construcción de otros horizontes. El montaje incorpora accesibilidad escénica a través de la Lengua de Señas Chilena, español sonoro y la audiodescripción, integrando estos elementos como lenguajes teatrales posibles y complementarios.

Vínculos a través del teatro

Esta obra es parte de “Enlace: Vínculos a través del Teatro”, Proyecto cuyos objetivos son aportar a la implementación de espacios artístico-expresivos para la Comunidad Sorda en vinculación con el Centro de Estudios y Capacitación para Sordos de Valparaíso y la Escuela de Audición y Lenguaje Dr. Adolfo Tannenbaum de Viña del Mar. Así, desarrollan un hito de creación socio-artística de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, construyendo nuevas estrategias de inclusión y accesibilidad a través de las Artes Escénicas; vincular agentes culturales con destacada participación en el circuito regional.

Zimri Banni, directora del montaje, detalla que “la obra se inspira en ‘Población Esperanza’, una sugerencia del equipo que dirige el proyecto, yo creo que porque es un texto sumamente interesante y adelantado a su época. Isidora Aguirre visibiliza a todos los marginados de la sociedad en un Chile de los años 50, quienes tienen esperanzas de una vida mejor. Es necesario preguntarse quiénes ocupan esos lugares en el Chile actual. Desde ahí nos inspiramos para realizar una obra que se sitúa en un futuro distópico, donde la crisis climática se vuelve letal y el protagonismo de la digitalización se acentúa”.

Cristóbal Cisternas, co-dramaturgo e intérprete, comenta que “a través de improvisaciones fuimos eligiendo las acciones para agregar y sumar a esta dramaturgia. En un principio, la obra con la que estábamos trabajando carecía de sentido lógico, teníamos muchas dudas, ya que se hacía muy importante la coherencia, así que seguimos explorando por medio de la improvisación, con aportes de todo el equipo, que fuimos sumando, hasta condensar todas las ideas en una sola historia”.

Vsibilización

Nathalia Mardones, facilitadora de la comunicación en LSCh e intérprete comenta que es “relevante intervenir los espacios del arte académico, los cuales no suelen ser accesibles, con una propuesta que sí lo puede llegar a ser. Por esto me interesé en el Proyecto Enlace; el objetivo de visibilizar a un sector social que se encuentra marginado de las artes escénicas institucionales y/o formales, como lo es la Comunidad Sorda, es una de mis propuestas como artista y estudiante para Intérprete en Lengua de Señas Chilena. Creo que la institución teatral debe dar el paso hacia nuevos lenguajes y dejar el capacitismo implícito que, hasta hoy, tiñe las selecciones y posibilidades académicas en el ámbito de las artes escénicas”.

Paula Díaz, intérprete, añade que “lo primero que quisiera destacar de este proceso es el arrojo y las ganas de generar una instancia de vinculación entre comunidades. Siento que es muy importante hacer inclusión desde el teatro con comunidades diversas, en mi caso no tenía nexos previos con la Comunidad Sorda, el mayor desafío para mí fue no saber Lengua de Señas Chilena. Agradezco la adaptabilidad y la compresión dentro del equipo, hemos encontrado en este poco tiempo formas de comunicarnos, independientemente o no, si nos expresamos en la misma lengua”.