Como el álbum más personal de su carrera, lo nuevo de Bad Bunny no ha pasado desapercibido. En “Debí tirar más fotos”, el artista de 30 años, se pasea por la salsa, la plena, la música jíbara, el dembow y el reguetón, demostrando que lo suyo no es pura moda.

“Este es un disco de música puertorriqueña con una vibra completamente distinta a la que cualquier otro artista ha hecho”, aseguró el boricua, en entrevista con revista Time. “Encontré mis raíces: el sonido que me representa”, indicó.

A pesar de que ahora agotó todas las entradas para los 30 conciertos que hará en Puerto Rico, este nuevo trabajo no era una apuesta segura, debido a las inquietudes personales que tuvo el cantante durante una visita a su tierra natal, en el verano del año pasado.

“Los turistas vienen aquí a disfrutar de los lugares hermosos, y luego se van y no tienen que lidiar con los problemas que los puertorriqueños tenemos que enfrentar día a día”, explicó a Time.

Hasta el momento, el ‘Conejo malo’, ya se posiciona en los primeros lugares de los rankings musicales de los países de Latinoamérica, despertando la atención de todo el público.

Las claves para entender el nuevo disco de Bad Bunny

De la mano del productor MAG, el músico reconoció la necesidad de no repetir la fórmula, tras el éxito de Un verano sin ti, que es su álbum más escuchado en Spotify.

A partir de ahí, la condición era hacer un recorrido a través de los géneros musicales de la isla. De hecho, “Debí tirar…” presenta mucha más musicalidad en vivo que los discos anteriores, expone en Time.

Por otra parte, la combinación de jóvenes talentos como el productor Big Jay y la banda Chuwi, le otorga una originalidad, al nuevo álbum.

Asimismo, el disco también funciona como un puente con las generaciones anteriores y los más jóvenes. “Poder colaborar de esa manera y dar espacio a nuevas personas en lugar de buscar a los que están establecidos en la industria”, señaló a Time. “Fue algo que para mí fue parte del propósito”, indicó Bad Bunny.

El mensaje político de Debí tirar más fotos

Para el periodista cultural Hermes Ayala, entrevistado por BBC Mundo, Bad Bunny busca que “lo viejo vuelva a ser nuevo sin dejar de ser viejo”.

Esto hace que el artista tenga plena consciencia de los males que aquejan a su generación.

“La generación de Bad Bunny no vivió la bonanza económica de Puerto Rico de los años 90. Les tocó la crisis económica y las medidas de austeridad impuestas por una Junta de Control Fiscal designada por EE.UU. Es una generación que vivió situaciones de vida o muerte, que fueron gestionadas de forma cuestionable por el gobierno, como el huracán María”, comentó Ayala.

Por esto mismo, el periodista puntualiza que la música de Bad Bunny, “no solo puede mostrar alegría, sino también la historia de lucha de los puertorriqueños, un pueblo que se niega a dejar de existir”.

La creatividad sin límites de Bad Bunny

Bad Bunny, explicó en una entrevista con Billboard que “parte del propósito era unir generaciones, unir la familia de una forma distinta. Que los nietos compartieran con sus padres, los abuelos, y compartieran la música y pudieran celebrar de una manera especial su cultura”.

Siendo el sexto álbum de estudio, ‘Debí tirar más fotos’, resulta uno de sus proyectos más personales. “Estuve ansioso y no podía dormir pensando si a la gente le gustaría”, indicó al medio musical.

En particular, el boricua cree que las canciones en el presente álbum, forman parte de una actitud renovada, que marca un antes y un después en su carrera. Así lo confirmó en una entrevista con Rolling Stone. “Estoy en este punto para mostrarle al mundo quién soy y lo que es mi cultura, dónde crecí”, expresó Bad Bunny.

“La visión siempre fue disfrutar el proceso creativo y hacer algo especial para Puerto Rico. Siempre pensé que, en Puerto Rico, la gente conectaría conmigo y disfrutaría el álbum. Y los puertorriqueños fuera de la isla también. Pero nunca imaginé que todo el mundo lo haría. Eso me ha tomado por sorpresa”, declaró.

En la misma línea, Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del ‘Conejo malo’, ha dicho que la esencia del disco, se percibe en el nombre de Debí tirar más fotos. “Hoy puedes tomar fotos de todo. Puede que a veces no quiera una foto con alguien por muchas razones: a lo mejor no estoy de mi mejor humor. A veces siento que tal vez esa persona no es un verdadero admirador. Y también porque quizá me he acostumbrado y no es un momento especial para mí”, complementó en diálogo con The New York Times.

“Pero para ellos, tal vez lo sea y la persona quiera guardar ese momento. Así que ese es el significado del título: deberías apreciar más los momentos y a las personas. No es una disculpa, es más bien un recordatorio para mí mismo”, sostuvo al citado medio.

“Mi música a veces es para llorar, mi música a veces es para bailar, a veces es para enamorarse, mi música a veces es para hablar de cosas políticas. Así es como funciona: todo lo que digo y todo lo que hago es porque lo siento, no porque sienta la presión de decir algo, porque soy una figura pública”. cierra.