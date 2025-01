El tema de reguetón chileno "Gata Only", de los artistas FloyyMenor y Cris MJ, se posicionó como el quinto más escuchado del mundo en Spotify, siendo la primera canción en español en lograrlo con 1.367 millones de oyentes. Incluso el expresidente Barack Obama la incluyó en su lista de canciones favoritas del 2024, mientras que Rolling Stone la calificó como la mejor canción en español del año. En la lista también destaca "Si Antes Te Hubiera Conocido" de Karol G en el puesto 16, y "Birds of a Feather" de Billie Eilish como el tema más escuchado del mundo con 1.781 millones de reproducciones, nominada a tres premios Grammy. Además, Taylor Swift se posiciona en el puesto 17 con "Fortnight", y Billie Eilish vuelve a destacar en otros puestos con sus temas en Spotify.

‘Gata Only’, la colaboración de los chilenos FloyyMenor y Cris MJ, se coronó en 2024 como el quinto tema más escuchado del mundo en la popular aplicación Spotify, y es además la primera canción en español que aparece en esta lista.

El tema de reguetón de FloyyMenor -cuyo nombre real es Alan Felipe y que tan solo tiene 19 años- dio la vuelta al mundo el año pasado y ha cosechado 1.367 millones de oyentes en la plataforma, consigna la Agencia EFE.

El éxito de ‘Gata Only’ ha sido tal que hasta el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la incluyó en su lista de canciones favoritas de 2024, e incluso la revista Rolling Stone la ha calificado como la mejor canción en español de 2024.

El siguiente tema en español más escuchado en Spotify es ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, de la colombiana Karol G, que aparece en el puesto número 16 de esta lista, de la que también forman parte otras reconocidas canciones como ‘Good Luck Babe!’, de Chappell Roan, o ‘Espresso’, de Sabrina Carpenter.

Mientras, ‘Birds of a Feather’, de la estadounidense Billie Eilish, se coronó en 2024 como el tema más escuchado del mundo en la plataforma.

‘Birds of a Feahter’, tema principal de su tercer álbum “Hit Me Hard and Soft”, tuvo 1.781 millones de reproducciones (a razón de 6 millones al día), y ha sido además nominada a tres premios Grammy, incluido el premio a mejor canción del año.

La canción fue compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas, quien dijo en una reciente entrevista que es una canción que habla de “morir por alguien y amar a alguien hasta la muerte”.

En cuanto a la popular Taylor Swift, que este año concluyó la gira más exitosa de la historia de la música pop, su tema más descargado, ‘Fortnight’, aparece en el puesto 17, con 791 millones de reproducciones.

Billie Eilish vuelve a aparecer en el listado de Spotify, en los puestos 19 con ‘Wildflower’, el 23 con ‘Lunch’ y el 27 con ‘Chihiro’, siendo una de las cantantes más presentes en la lista.