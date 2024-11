Fran Maira, de villana de reality a estrella de la música urbana: "Soy el referente que yo no tuve"

A siete meses de su debut musical, y con cinco canciones rotando en plataformas de streaming, Fran Maira (“Gran Hermano”, “¿Ganar o Servir?”) se ha convertido en una auténtica sorpresa de la música urbana chilena de este 2024.

Si el año pasado monetizó flashes y polémicas tras su participación en el reality show de Chilevisión (donde era una de las “villanas” para el fandom de Cony Capelli, la ganadora), en 2024 los dividendos vinieron de la mano de pegajosas cinco canciones de estilo urbano con millones de reproducciones.

Su debut, y su hit más popular a la fecha, “Amiga ya mató”, entró en marzo a los primeros lugares del ranking local de Spotify, donde sólo en dicha plataforma, a la fecha, acumula más de 8 millones de “streams”. Un genuino hit viral. Y sobre todo, una atípica reinvención para un rostro de la telerrealidad.

Al suceso de “Amiga ya mató”, vinieron los viralizados sencillos “Desleal”, “Enfocá en lo mío”, “No te necesito” y “Mucho pa ti”, todos hilados por un mensaje de empoderamiento femenino que, en el caso de Maira, se refleja en su propia biografía de 24 años, e incluso en su recordado paso por “GH”.

El reciente fin de semana, Maira coronó un año redondo con su presentación en la Teletón 2024, donde colaboró con un show propio. “Para mí, fue un gran logro: un sueño cumplido”, cuenta a BioBioChile, aún incrédula del éxito suscitado.

“Es un paso enorme. Creo que he avanzado muy rápido, porque conozco a otras chicas en la música y sé que aún no tienen su oportunidad. Para todos ha sido rápido y sorpresivo”, cuenta.

Por ahora, el plan de Fran Maira es seguir publicando canciones cada 21 días, no de cara a la publicación de un álbum pero sí a la consolidación de un repertorio. Parte de eso se verá este 15 de noviembre en Club Chocolate (Santiago), en lo que se proyecta como el primer microconcierto de su carrera. Ese día, además, publicará su sexto sencillo: “Aquí estaré wna”.

Fran Maira: “En ‘Gran Hermano’ me catalogaron como villana por decir lo que sentía, por no pensar como la masa”

(P): ¿Por qué crees que el “gran público”, el público masivo, congenió tan bien con canciones como “Amiga ya mató”, por ejemplo?

(R): Yo tengo súper claro el porqué la gente me quiere y me sigue, y es porque soy un referente para esas personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando me fui de mi casa hace cuatro años, yo estaba buscando a esa persona que me diera un consejo, que podría haber sido tanto alguien de Instagram como una persona cercana, da igual. Y yo no la tuve. Me hubiera gustado haber visto una mujer que te diera tips, que cuando terminaras con tu pololo, o cuando te traicionaran las personas, o cuando pasaran cosas malas en tu vida, estuviera ahí contigo diciendo: “oye, no. Dale con todo. Tú podís”. Yo eso no lo tuve, entonces, siento que hoy soy la inspiración de esas personas que están recién empezando cualquier tipo de carrera.

(P): Ese mensaje está explícito en las letras de tus canciones.

(R): Las letras son puros consejos, son puros palos, son puras frases motivadoras. Tienen todas, al final, un mensaje para dedicar o para autodedicarse.

(P): ¿Cuánto le debe la Fran Maira de la música urbana a la Fran Maira de la TV? ¿Crees que habrías llegado a este momento sin haber pasado por los reality shows?

(R): Creo que estoy donde estoy por todo lo que he hecho en mi vida. Es decir, creo que cada lugar donde he entrado, cada trabajo que he hecho, me ha dado las herramientas o el aprendizaje para poder, hoy en día, afrontar todo lo que me está pasando. A mí, “GH” y “GOS” me dieron la exposición que necesitaba para hacerme conocida, porque lo veo: tengo muchas personas (de la música) que conozco, que tienen mucho talento, y que lamentablemente quizás no tienen las maneras de hacerse conocidas, porque es súper difícil “pegar”.

No sé si fue un factor suerte, pero a mí lo que me ayudó muchísimo, es que tuve las exposiciones de dos reality shows a nivel nacional. No depende de eso, pero claramente tenía la fama. También pudo haber pasado como con Skarcita y Alessia, que también han pubicado música y no ha sido el mismo fenómeno. Obviamente (los reality shows) fueron una ayuda, pero ha sido también gracias a la gente. En realidad, a las redes sociales. Como @tiamarak_ (página de memes que ha celebrado abiertamente la carrera musical de Fran Maira) y TikTok. Eso fue la principal fuente de difusión.

(P): Pasaste de villana, en “GH”, aser una querida estrella musical en poquísimos meses. Pareciera que el público te conoció más afuera del encierro que adentro. ¿Estás de acuerdo?

(R): Mira, esto siempre lo he dicho: las apariencias engañan. La gente cree conocer una persona por una primera impresión, cuando eso no es así. Yo en “GH” era la misma persona que ahora, con la diferencia que era más inmadura. Este ha sido un año donde he madurado, donde he aprendido, pero al final a mí me catalogaron como villana por decir lo que sentía, por no pensar como la masa. Pero al final, nunca fui mala persona. Había gente que yo sí sentía que era falta de respeto, que sí pasaba a llevar a la gente. Yo jamás lo hice. Pero a mí me catalogaron de villana por, simplemente, decir lo que pienso, porque soy directa, pero también está este otro lado mío que es como un muffin, que necesita muchos abrazos.

(P): Hay un aspecto llamativo en tu propuesta artística, que tiene que ver con tu relación con el humor. Y en específico, con el humor absurdo, que a veces es el lugar más reconfortante que tenemos para enfrentar realidades complejas. ¿De dónde viene esa faceta?

(R): La verdad es que sí, creo que una de las cosas que creo que me ha llevado a estar donde estoy, hoy en día, es que soy súper simpática, jajaja… No. Pero siento que soy una persona que no te esperas que sea así: hago sonidos raros, tiro la talla, entonces de la nada digo: ‘oye, ¿te lavaste el poto?”. Entonces a la gente, al final, me la doy vuelta, porque es como inesperado. Por lo general, la gente cree que los que se visten así, como yo, son mala onda. Eso me ha ayudado mucho a ganarme a las personas. Por eso la gente me quiere tanto, porque yo me doy el tiempo de escucharlos y de hacerlos reír. En los shows siempre me tiro la talla y me digo: “no sé si ser comediante o cantante, porque las dos me salen bien”, jajaja. Una vez Julianno Sosa me dijo que era una de las pocas mujeres que tienen un fanbase. Y al final eso es lo más importante: que tu gente te siga.

(P): ¿Volverías a entrar a un reality show después de lo que ha pasado contigo en la música?

(R): La verdad es que un encierro como tal, como participante, no, pero uno nunca sabe: las vueltas de la vida. Y quizás pasen 10 años más y no lo sé, pero por ahora no. Ahora estoy enfocada 100% en mi carrera por lo mismo, porque ahora se me dio la oportunidad de ser cantante y creo que esto es el comienzo. La otra vez me entrevistaron y me dijeron: “este es el mejor momento de tu carrera”. Y yo: ¡olvídalo! Este es el comienzo para mí. ¿Cómo va a ser este el final? Quiero darle todo, con todo, para ver qué pasa.