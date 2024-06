Alessia Traverso, exintegrante del reality show “Gran Hermano”, publicó su primer sencillo como solista, titulado simplemente “eX”.

El videoclip, que debutó en YouTube ayer lunes, ya entró entre las tendencias chilenas de la plataforma de streaming. Hasta el cierre de esta publicación, el tema se ubicaba en el tercer puesto.

Se trata de una canción de pop que combina elementos de música urbana y hasta de pop punk, donde Alessia cuenta la historia de una expareja con la que no puede finalizar su relación sentimental.

“Yo se que nos prometimos no hablarnos de nuevo / Pero es que cuando estoy sola creo que no puedo / Yo lo se, tú también / que estamo’ prohibidos / No me busques y no te busco, ahora solo somo’ amigos”, canta en “eX”.

Este es la segunda aproximación de Traverso a la música popular tras su partida del reality show “Gran Hermana”, el cual volverá a la pantallas de Chilevisión este semestre.

Su debut musical en sociedad ocurrió en diciembre pasado y de la mano de Américo, quien la invitó a grabar una canción juntos: “Quien”, la misma que el chileno antes popularizó con la ecuatoriana Dayanara.