Dua Lipa homenajeó a Cher con una reversión en vivo de “Believe” junto a la célebre cantante estadounidense, todo esto en el marco de su inducción en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

La ceremonia se llevó a cabo ayer en Cleveland, EE.UU, donde la aparición de la cantante albana fue una sorpresa para los presentes.

Otro hito inesperado fue la participación de la actriz Zendaya, quien estuvo a cargo del discurso de presentación de Cher. “Ella lo hace todo, y realmente bien… ¿Por dónde empiezo? Cher no es una sola persona. Su nombre es tan legendario como su legado”, dijo de entrada.

“Su voz es tan singular que cualquier canción que cante se convierte en una canción de Cher. Ha navegado por una multitud de géneros musicales, definido otros nuevos y reinventado otros”, agregó.

Para festejar su inducción, Cher cantó al público “If I Could Turn Back Time”. “Lo único que heredé de mi madre es que nunca me rendí”, dijo a modo de agradecimiento.

“Tengo suerte, me han pasado cosas muy malas: cuatro sellos discográficos me dejaron. Cuando todo terminó, hice ‘Believe’”, agregó.

“He tenido mucha suerte, y he tenido números uno durante siete décadas, lo que me sorprende, porque soy una buena cantante pero no una gran cantante. ¿Y saben qué? Lo acepto. Y además, cambié el sonido de la música para siempre, ¿de acuerdo? ‘Believe’ realmente cambió el sonido de la música”, dijo.

We're LIVE with the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! @dualipa, @cher, and @theroots kick things off the with their AMAZING performance of Cher's smash hit "Believe." Tune in NOW on Disney+ to watch LIVE. #RockHall2024 pic.twitter.com/2vFQydTm0f

— Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024