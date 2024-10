Esta semana, tras seis años de ausencia, el mítico desfile de Victoria’s Secret regresó a lo grande. La marca trajo de regreso a sus modelos más icónicas, desde Tyra Banks a la primera aparición de Kate Moss, y presentó shows musicales de primer nivel.

Así también el show tuvo varios cambios, como la ausencia del desfile Pink, cuya colección juvenil solía ser modelada por modelos principiantes, plataformas en medio de la pasarela, y la artista de apertura, Lisa, tuvo una presentación donde no participaron los “ángeles”.

Como era de esperarse de un evento de esta talla, dejó varios momentos que destacaron los espectadores en redes sociales.

Tras la presentación de la artista tailandesa, la encargada de abrir el show fue la modelo estadounidense Gigi Hadid, quien tuvo pequeñas apariciones en la pasarela del 2018, pero que prometía.

En ese momento, Hadid recién había conseguido sus alas y comenzaba una carrera incipiente en el modelaje profesional, sin embargo, ahora fue su momento de brillar en el Victoria’s Secret Fashion Show.

Fue así que entró en la pasarela vistiendo un pijama de seda, el que acompañó con enormes alas de color rosado. Como si la imagen de la rubia fuera poco, mientras desfilaba un mecanismo abría sus alas cada vez más alto. Al finalizar su pasada, la modelo las cerró y desapareció a través de una plataforma bajo el escenario.

Otro de los momentos más esperados fue el prometido show de Cher, quien no había participado antes en el evento. Por esta razón, la estadounidense fue la encargada de cerrar la velada con sus éxitos “Strong Enough” y “Believe”.

Acompañada de un cuerpo de baile, la artista se presentó en medio de la pasarela mientras los “ángeles” desfilaban a su alrededor.

La cantante incluso fue la encargada de musicalizar la pasarela de Bella Hadid, una de las apariciones más aplaudidas del show.

FULL PERFORMANCE of Icon & Legend CHER at the Victoria’s Secret Fashion Show. #VSFashionShow pic.twitter.com/sbFYzKj22X

Pero así cómo hay momentos brillantes en este tipo de eventos, el Victoria’s Secret Fashion Show no podía quedar exento de traspiés.

Fue mientras la modelo neerlandesa Doutzen Kroes hacía su reaparición en la icónica pasarela que su zapato quedó atrapado en una parte de la plataforma.

Sin embargo, gracias a su experiencia salvó de caer de bruces, pero tuvo que detener su desfile para desenganachar el zapato, quitarselo y volver a ponerlo en solo unos segundos.

Con el profesionalismo que la caracteriza el “ángel” siguió caminando como si nada hubiese pasado mientras el público la aplaudia.

Tal como ya había anunciado la marca en sus redes sociales Tyra Banks volvió a la pasarela que la vio nacer en el modelaje y lo hizo a lo grande.

La maniquí de 50 años fue la encargada de cerrar el desfile y lo hizo con un atuendo en color negro y plateado. La estadounidense vistió una calzas negras con brillantes, un corsé a tono además de una gran capa con trazos plata. Con su potente catwalk, Banks fue la encargada de liderar a las modelos en el cierre del show.

Pero la mujer detrás de “America’s Next Top Model” no fue la única en regresar a la pasarela, pues la ítalofrancesa de 56 años, Carla Bruni se puso alas por primera vez en el desfile.

Otra que apareció en el Victoria’s Secret Fashion Show por primera vez fue la modelo Kate Moss, quien a sus 50 años desfiló en la misma pasarela que su hija Lila.

Así la británica desfiló con un conjunto en color negro de lenceria además de su primer par de alas.

Otro momento que se vivió en el Victoria’s Secret Fashion Show, esta vez fuera de la pasarela fue el de Dylan Sprouse con Olivia Culpo.

La modelo estaba encargada de animar la previa, cuando le consultó en una entrevista al esposo de Barbara Palvin a quien esperaba ver además de su esposa, ante lo que respondió con su caracteristico humor que solo había ido por ella.

“No, no me importa, solo estoy interesado en ver a mi esposa”, respondió generando las risas. Y al parecer el actor estaba bastante enfocado en ello, pues llevó consigo dos letreros con los rostros de sus mascotas para acompañar a la modelo en el evento.

Dylan Sprouse @ Victoria’s Secret Fashion Show is ✨ THE energy ✨ we all want to attract !!#VictoriaSecretFashionShow pic.twitter.com/47HnA8yLeJ

— not your girl Ari (@voroshilova_ari) October 16, 2024