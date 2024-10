A través de un breve comunicado en sus redes sociales, Julio Iglesias debió salir a desmentir un supuesto retiro de la música.

La noticia habría surgido el pasado fin de semana en España, a raíz de presuntos problemas de salud del cantante de 81 años.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más”, expuso.

“El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena pero con dignidad. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista”, agregó.

“Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto y como siempre, todo mi cariño”, concluyó.

Hay que señalar que Julio Iglesias se radicó, hace varios años, en República Dominicana.

De hecho, en enero de este año vivió un complejo momento en un aeropuerto del país, al intentar ingresar 42 kilogramos de comida, como frutas y verduras.

Según se informó en ese entonces el artista español, a quien en un principio no se identificó, fue sorprendido con la carga a su llegada al aeropuerto de Punta Cana en un vuelo procedente de Bahamas.

En concreto, el servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal decomisó 42,16 kilos de frutas y verduras entre fresas, frambuesas, ‘blueberry’ (arándanos o moras azules), ‘cherry’, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula.