El legendario cantante Frankie Valli (The Four Seasons) emitió un comunicado tras la viralización de videos que causaron preocupación entre sus fans, y que incluso hicieron suponer que estaba siendo víctima de un caso de “abuso laboral de mayores”.

En las secuencias, se ve al artista de 90 años notoriamente ido mientras su banda lleva a cabo un concierto con él como figura estelar. Tanto así, que ni siquiera se le ve hacer la mímica correspondiente de las canciones que supuestamente está cantando.

My favorite event happening right now is all these videos coming out of 90 year old Frankie Valli performing live and he looks like a corpse, but he sounds like he’s crushing it. pic.twitter.com/JQkxQvSW8X — Dalton Pruitt (@daltonleepruitt) September 30, 2024

La escena generó congoja entre sus seguidores, e hizo recordar célebres casos de abuso laboral de mayores. Como el del icónico Chuck Berry, que en la década pasada arribó a Chile envuelto en la misma controversia apenas unos años antes de morir.

“Me río de los comentarios que se preguntan si alguien me está obligando a subir al escenario”, se lee en la declaración pública de Frankie Valli, intérprete original de la célebre ‘Can’t Take My Eyes Off You’, canción que desde 1967 ha sido reversionada por centenares de voces.

Frankie Valli: “Tengo la suerte de tener 90 años y seguir haciendo lo que me encanta hacer”

En la misma línea, el integrante del famoso grupo sesentero The Four Seasons se hizo cargo de los comentarios que rondan en internet, desmintiendo cualquier atisbo de explotación.

“Sé que han habido muchas rumores en Internet sobre mí últimamente, así que quería aclarar la situación”, comentó. “Tengo la suerte de tener 90 años y seguir haciendo lo que me encanta hacer, y mientras pueda y el público quiera venir a verme, estaré ahí actuando como siempre”.

“Me encanta lo que hago. Y sé que hacemos un gran espectáculo porque nuestros fans siguen yendo en masa y el show sigue siendo genial”, agregó.

“¿Cómo hacemos el espectáculo? El sonido de Four Seasons siempre se trató de superponer voces e instrumentos. Usamos nuestros 60 años de experiencia para que sonemos como los discos. Canto, tengo cantantes que cantan, grandes arreglos… Todo. Me río cuando veo los comentarios que me preguntan si alguien me está obligando. Nadie me ha obligado nunca a hacer algo que no quisiera hacer”, aseguró.

Para finalizar, Valli señaló: “Planeo hacer tantos shows como pueda, ofreciendo ese gran sonido de The Four Seasons”.

En agosto pasado, su representante desmintió los rumores que señalaban que Valli tenía complejos problemas de salud: “Frankie está bien y muy feliz de seguir actuando. El público está llenando los escenarios. Frankie está haciendo lo que ama hacer a los 90 años. Todos deberíamos tener esa suerte”, aseguró al matutino New York Post.