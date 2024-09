El guitarrista de Jane’s Addiction, Dave Navarro, compartió una críptica publicación en Instagram que causa suspicacias entre sus fans, todo esto luego de ser agredido por el vocalista Perry Farrell durante un concierto en Boston el viernes pasado.

Tras el reencuentro del cuarteto original, compuesto por Farrell, Navarro, Stephen Perkins y Eric Avery, y luego del lanzamiento de su primer sencillo juntos en 34 años, ‘Imminent Redemption’, el gesto del cantante desconcertó a sus seguidores.

Primero, comenzó a gritarle. Luego, durante ‘Ocean Size’, Farrell se acercó a Navarro y lo empujó antes de intentar lanzarle un puñetazo. La pelea se disolvió rápidamente, y las luces se apagaron cuando un grupo de técnicos, así como Avery, intentaron contener a Perry para sacarlo de escena. El espectáculo, tuvo que terminar de improviso.

El fin de semana, la banda se disculpó por el incidente y anunció que su próximo espectáculo en Bridgeport sería cancelado.

Ayer, en un comunicado ambiguo, la esposa de Farrell, Etty Lau, señaló que “la frustración ha venido en aumento” dentro del colectivo, y reconoció que “había habido mucha tensión y animosidad entre los miembros”, lo que definió como “la magia que hizo que la banda fuera tan dinámica”.

Según Lau, el comportamiento de Perry se explica en síntomas del “tinnitus y dolor de garganta todas las noches”. “La frustración de Perry había ido en aumento, noche tras noche, sentía que el volumen del escenario estaba siendo extremadamente alto y su voz estaba siendo ahogada por la banda”.

Ahora, mediante su cuenta en Instagram, Navarro publicó una imagen que algunos fans interpretan como su salida de la banda.

Se trata de una foto en blanco y negro de él mismo sosteniendo una guitarra con un estampado de Jane’s Addiction, que acompañó con la leyenda “Buenas noches”. Los comentarios de la publicación fueron restringidos por el administrador.

Otra decisión que causa suspicacias radica en que, en la misma red social, Navarro ha dejado de seguir al resto de la banda, y Farrell también lo ha dejado de seguir a él.

Hasta el incidente, la banda había completado una gira por el Reino Unido y Europa.

Perry Farrell and Dave Navarro just got in a fight and the concert ended. pic.twitter.com/vCDOM0zBXG

— Rich Whitaker (@RMWhitaker) September 14, 2024