Polémica causaron los recientes dichos de dos integrantes de la banda irlandesa Fontaines D.C., donde se muestran reticentes a la reciente reunión de Oasis y los hermanos Noel y Liam Gallagher.

“Nos importa una mierda”, señaló Carlos O’Connell, el guitarrista madrileño del grupo en diálogo con Studio Brussel, tal como replica el portal británico NME. Conor Deegan III, bajista, agregó: “Para ser honesto, yo tampoco estoy emocionado. Siento que nos quedamos atrapados en la última época, como los años 10, y en algo tan nostálgico que nos olvidamos de hacer cosas nuevas”.

“Siento que lo que queríamos hacer con este disco

(‘Romance’, última producción de Fontaines D.C.) de todos modos era mirar hacia el futuro y hacer cosas nuevas… Entonces, que Oasis se reforme en este momento, para nosotros es realmente molesto”, explicó.

Los dichos causaron controversia y debate en Reino Unido y en redes sociales, y rápidamente llegaron a los oídos de Oasis.

El vocalista de Oasis, Liam Gallagher, respondió los comentarios de Deegan y O’Connell mediante su vía predilecta: su perfil oficial en (X).

En un tweet donde le consultaban si Fontaines D.C. sería una de las bandas teloneras de la gira “Live’ 25”, en tono de sorna, el cantante respondió: “Que se jodan esas pequeñas burbujas… He visto roadies (técnicos en el escenario) mejor vestidos”.

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 12, 2024