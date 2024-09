Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Fran Maira, la influencer, empresaria, cantante y ex "Gran Hermano", lanzó su nueva canción "No te necesito", tras el éxito de "Amiga ya mat+o" con más de 4.7 millones de reproducciones en Spotify. Este es su cuarto sencillo desde su salida del reality de Chilevisión en 2023, donde obtuvo gran popularidad. La canción, con un videoclip de 1:52, busca transmitir un mensaje de fortaleza y autonomía, destacando la importancia de enfocarse en metas y objetivos personales. La producción musical estuvo a cargo de Best, con la dirección de Emanuel Correa en el video que muestra a Fran disfrutando de una fiesta y planteando que no es necesario tener a alguien al lado para ser feliz.