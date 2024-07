En la última entrega de Ganar o Servir, Valentina Torres, conocida como "La Guarén", entró al reality generando tensión al encontrarse con su ex mejor amiga Fran Maira, sin revelar la causa de su distanciamiento. A pesar de que Fran expresó sentirse incómoda, La Guarén aseguró que no busca conflictos y que valora a Fran.

La noche de este martes, Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”, ingresó al reality Ganar o Servir, causando un tenso momento en el programa, ya que allí se encuentra su ex mejor amiga Fran Maira.

Hasta ahora, se desconoce parte de qué fue exactamente lo que las separó. Sin embargo, Fran contó que tras su paso por Gran Hermano 1 en CHV, ocurrió un distanciamiento.

Cuando Valentina finalmente entró al programa, Fran expresó que “para mí es un tema súper delicado en verdad, así que nada, bien por ella”.

La Guarén por su parte, aclaró: “no vengo a pelear, la Fran sabe que ella es una persona que quiero mucho, no vengo a hacerle daño a nadie. Tampoco quiero generar incomodidad en ella”.

“Sí, es fuerte que entraste porque no nos veíamos hace mucho tiempo y me da lata exponer una relación privada que tuvimos nosotras acá en un reality frente a todo Chile, pero bueno, si así tiene que ser así va a ser“, respondió Fran.

Posteriormente, agregó que “ya sufrí mucho ya”, pese a que La Guarén insistió en que no buscaba hacer daño.

Fran no quiere nada con la Guarén realmente #GanarOServir pic.twitter.com/Os93cOCnNv — ◠⁠‿⁠◕ (@vicetias) July 24, 2024

Fran Maira se descargó contra La Guarén

En lo que su ex mejor amiga se acomodaba en la casa, Fran Maira hizo un descargo en conversación con Oriana Marzoli, con quien ha entablado una amistad en el reality.

“Estoy incomodísima, la odio. Cuando ella salió de Tierra Brava nunca más me habló. La apoyé, la esperé todo el reality, lloré esperándola, la extrañaba caleta porque además llevábamos caleta de tiempo separadas”, reconoció.

“La weona (sic) nunca más me pescó, nunca más me habló. La gente con la que se juntaba hablaban mal de mí, con dos personas pasó eso, y la weona (sic) nunca me defendió“, añadió después.

Por último, reclamó que “ahora entra buena onda y todo y me da lata, porque tuvo 7 meses para hablar afuera conmigo. (…) Tengo rabia, pero tengo pena”, concluyó.

En un momento, Valentina se acercó a Fran para preguntarle si podían hablar, pero la conversación quedó para “después”.