Lollapalooza Chile 2024 liberó hoy el cartel de invitados (“line up”) de su decimotercera versión en el país. El evento se realizará el próximo 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Cerrillos.

Esta vez, el festival lo encabezan Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tool, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol y Shawn Mendes.

A ellos se suman Benson Boone, Tate McRae, Foster the People, Parcels, Teddy Swims, Zedd, Charlotte de Witte, Rawayana, James Hype, Fontaines D.C, The Marías, JPEGMafia, Dillom, Nathy Peluso, Sepultura y Babasónicos, entre más de 100 nombres de bandas y solistas.

En lo que respecta a música chilena, destaca el regreso de Mon Laferte, Lucybell, Joe Vasconcellos (que celebrará los 30 años de su disco “Toque”) y Los Tres, ahora con formación original.

La venta de entradas, que arrancó que 30 de julio pasado, está disponible a través del sistema Ticketmaster en la etapa Preventa 3, tanto para Pases Generales y VIP (Lolla Lounge y Platinum).

En esta modalidad, el Pase General válido por los tres días, sin descuentos mediante e incluyendo el cargo por servicio, llega a los $302.400.

En sus 12 ediciones anteriores, por Lollapalooza Chile han desfilado artistas y bandas de la talla de Kanye West, The Killers, Foo Fighters, Björk, Pearl Jam, The Black Keys, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Arcade Fire, Jack White, Kings of Leon, Robert Plant, Eminem, Florence + The Machine, Metallica y The Strokes, entre otros.

Revisa el cartel completo de Lollapalooza Chile 2025: