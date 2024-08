La británica Adele cantó su canción “Chasing Pavements” por primera vez en siete años en el inicio de su residencia en Múnich (Alemania), donde también hizo noticia al detener un show para ver en directo el desenlace de la competencia femenina por los 100 metros planos de París 2024.

La artista comenzó su residencia de 10 noches en el estadio Munich Messe (75.000 personas) el viernes pasado, en lo que fue su primer recital en Europa continental desde 2016 tras el extendido “Weekends With Adele” de Las Vegas.

En la noche de apertura, Adele ofreció un set de 20 temas repleto de hits, desde “Hometown Glory” hasta “30”, “Easy On Me”, “Hold On” hasta la mencionada “Chasing Pavements”.

ADELE SINGING CHASING PAVEMENTS FOR THE FIRST TIME AFTER 7 YEARS OMG pic.twitter.com/E8QkUq3dZl

Extraído de su álbum debut “19”, el hit no había sido tocado en vivo desde 2017. “La razón por la que no canto esta canción muy a menudo, y el porqué no la volveré a cantar después de esta residencia en Múnich, es por la forma en que pronuncio las palabras de esta canción de cuando tenía 19 años, y que suenan como si tuviera 19 años”, dijo.

“Cuando la canto ahora, todavía sueno como si tuviera 19 años y me molesta. Pero lo voy a hacer por ustedes porque los amo y, de nuevo, los alemanes siempre han sido muy, muy cariñosos conmigo. Pero solo lo voy a hacer si lo hacen conmigo”.

El sábado, además, la británica puso en pausa su espectáculo para transmitir por pantallas gigantes la semifinal y la final de las carreras olímpicas femeninas de 100 metros planos.

“¡Detengamos el concierto, veamos la carrera de los 100 metros!”, dijo antes de enlazar con el Stade de France de París. La carrera, sin embargo, terminó siendo un momento histórico, donde Julien Alfred de Santa Lucía no solo se adjudicó la victoria, sino también la primera medalla olímpica para su país.

Adele interrupted her concert in Munich to watch the final women's 100-meter race at the Olympic Games.

At least 80,000 people gathered at the singer's performance, the media reported. pic.twitter.com/pF8k9KAja9

— MH Chronicle🌍 (@MHNewsDaily) August 4, 2024